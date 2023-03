DIRECT. Réforme des retraites : l'aviation civile demande d'annuler 33% des vols dimanche à Paris-Orly et 20% lundi

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #RETRAITES

: La neuvième journée d'action a mobilisé entre 1,1 million manifestants dans toute la France, selon le ministère de l'Intérieur, et 3,5 millions de personnes, d'après la CGT. Voici à quoi ressemble l'évolution de la mobilisation nationale par rapport aux précédents mouvement.









: Les violences dans les cortèges pourraient-elles redéfinir le rapport de force ? “On peut parler d’un point de blocage parce que le dialogue est rompu et chacun se renvoie la responsabilité", a analysé ce matin sur France 2 le journaliste Arnaud Boutet. "Même si la plupart des cortèges ont défilé dans le calme, hier, les violences apparues pourraient bien changer la donne pour les prochaines semaines.”



Blocage du dépôt Amazon à Noisy-le-Grand !

: Des actions de blocage se poursuivent, au lendemain de la neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Sur Twitter, le député LFI de Seine-Saint-Denis, Thomas Porte, participe au blocage du dépôt Amazon de Noisy-le-Grand.

: Face à la gronde contre la réforme des retraites, "il va falloir apporter des solutions politiques", a affirmé le patron du parti Renaissance, Stéphane Séjourné, invité ce matin des "4 Vérités", sur France.





La porte monumentale et la façade extérieure de la Mairie de #Bordeaux endommagés après les affrontements de la nuit dernière #manifestation



: La porte de la mairie a été incendiée lors des manifestations qui se sont déroulées hier, à Bordeaux. Sur Twitter, nos collègues de France 3 Aquitaine nous montrent les dégâts. #CHARLES_III (C.ROUX/ FRANCE 3 AQUITAINE)

: Le souverain Charles III doit notamment se rendre à Bordeaux. Une visite de la ville en tramway a été annulée, mais la ville "est toujours disposée et motivée pour accueillir la visite du roi d'Angleterre", a déclaré ce matin le maire, Pierre Humic.

: Environ 4 000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour la visite du roi Charles III. La venue du roi d'Angleterre, qui débute dimanche soir, se déroule en pleine crise sociale. Elle a été préparée "depuis plusieurs semaines", a assuré Gérald Darmanin sur CNews. "Nous serons prêts à l'accueillir dans d'excellentes conditions", a affirmé le ministre de l'Intérieur.

: Ce matin, nous déclarions que140 incendies avaient été enregistrés hier, à Paris. Ce nombre est revu à la hausse ce matin : il y a eu 321 interventions pour des feux dans la capitale, a appris franceinfo de source policière.

: A l'aéroport Marseille-Provence, les compagnies devront également annuler 20% de leur programme lundi, poursuit la direction générale de l'aviation civile.

: La direction générale de l'aviation civile demande aux compagnies aériennes de renoncer à 33% de leurs vols dimanche à l'aéroport de Paris-Orly, et à 20% lundi, en raison de la grève de contrôleurs aériens contre la réforme des retraites. Ces annulations préventives concerneront aussi dimanche 20% des vols à Lyon-Saint-Exupéry.

: Une 10e journée d’action nationale est prévue le 28 mars contre la réforme des retraites. En attendant, l’intersyndicale appelle toujours à des mobilisations à l’échelon local. "On a vu qu’il y avait vraiment énormément d’envie d’exprimer la colère. Il y a aussi le référendum d’initiative partagé et le recours au Conseil constitutionnel. Tout ça fait partie des leviers d’action et on a bien l’intention de les utiliser jusqu’au dernier moment", a déclaré Marylise Léon, la numéro 2 de la CFDT.

: L'approvisionnement du bassin parisien en carburants par la raffinerie de Gonfreville-L'Orcher (Normandie) a repris. "Le pompage a redémarré", a déclaré sur RMC la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Elle s'exprimait après l'intervention des forces de l'ordre dans la nuit pour permettre à quatre salariés réquisitionnés de pénétrer sur le site.

: Gérarld Darmanin estime qu'il y a eu, à Paris, "1 500 casseurs en tête de cortège", "des gens qui ont attaqué au cocktail Molotov, au pavé, à la barre de fer" les forces de l'ordre.



: Gérald Darmanin annonce que 457 personnes ont été interpellées hier, lors des manifestations contre la réforme des retraites. Par ailleurs, 441 policiers et gendarmes ont été blessés, selon le ministre de l'Intérieur, interrogé sur CNews.

: Un service rendu = une voix à l'Assemblée nationale ? Alors que quelques députés ont déclaré avoir été approchés pour voter la réforme des retraites en échange de promesses pour leurs circonscriptions, ce marchandage est-il une pratique légale ? Je réponds à cette question ici.

: Hier soir, la porte de la mairie de Bordeaux a été incendiée. Sur franceinfo, le maire de la ville, Pierre Hurmic, a déclaré que "la mairie [allait] continuer à fonctionner normalement dès ce matin."

: "Il y a 15% des stations-service de l'Hexagone qui sont en rupture de stock d'au moins un produit (...) On n'est pas du tout en situation de pénurie. Et les livraisons des camions-citernes vers les stations-service sont normales."





Il existe des disparités régionales. En Loire-Atlantique et en Bretagne, particulièrement touchées par le manque de carburant, "il y a eu des difficultés d'approvisionnement, mais contrairement aux autres régions, il y a eu également le phénomène d'achats de précaution qui fait que les stocks de chaque station-service ont été vidés plus rapidement que d'habitude", a expliqué président de l’Union française des industries pétrolières.

: Au dépôt pétrolier de Port-la-Nouvelle, dans l'Aude, des manifestants empêchaient le passage des camions transportant du carburant depuis le 16 mars. Vers 5 heures du matin, les forces de l’ordre sont intervenues afin de lever le blocage, annonce la préfecture du département.

: Selon la source policière citée par franceinfo, 1 500 "éléments radicaux" se sont greffés à la mobilisation parisienne, majoritairement pacifique. Au total, 140 incendies ont été enregistrés dans la capitale, principalement de poubelles, mais aussi de deux kiosques à journaux. Selon les informations de franceinfo, les incidents se sont poursuivis après minuit.

: "Au moins 320 policiers ont été blessés" hier en France, selon une source policière à franceinfo. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait fait état dans la soirée de 149 blessés dans les rangs des forces de l'ordre à l'issue de la journée de manifestation contre la réforme des retraites.

: Ce matin, les unes de la presse font, sans surprise, la part belle à la mobilisation d'hier contre la réforme des retraites. Un mot revient régulièrement dans les titres : la "colère".

: La circulation des trains entre Metz et le Luxembourg est interrompue en raison d'une action de la CGT au poste d’aiguillage de la SNCF de Thionville, en Moselle, selon France Bleu Lorraine Nord. La SNCF prévoit une reprise du trafic vers 8h30.

: Il s’agit de 4 salariés chargés de la livraison de Kérosène, pour permettre l’approvisionnement des aéroports parisiens, jugés « critiques » selon le ministère de la transition énergétique

Des forces de l'ordre postées dans la raffinerie TotalEnergies de Gonfreville-l'Orcher-l'Orcher pour permettre l'entrée de quatre salariés réquisitionnés.



: Dans ce contexte, des gendarmes mobiles et des CRS sont intervenus vers 4 heures du matin à la raffinerie de Gonfreville-l'Orcher, en Seine-Maritime, pour permettre l'entrée sur site de quatre salariés réquisitionnés, rapporte France Bleu Normandie. Une cinquantaine de salariés se trouvaient devant le site TotalEnergies après avoir passé la nuit à protester contre la réforme des retraites.

: Une autre menace plane sur ce secteur d'activité : la panne sèche. L'approvisionnement en kérosène de l'Ile-de-France et de ses aéroports par la Normandie "devient critique", a prévenu hier le ministère de la Transition énergétique.

: Attention si vous aviez prévu de voyager par les airs. La direction générale de l'aviation civile a demandé hier aux compagnies d'annuler à nouveau 30% de leurs vols à Paris-Orly vendredi et 20% dans d'autres aéroports (Marseille-Provence, Bordeaux-Mérignac et Lyon-Saint-Exupéry), en raison de la grève de contrôleurs aériens contre la réforme des retraites. A Orly, 15% des vols seront encore annulés samedi, selon la même source.

: Ils sont régulièrement critiqués dans le cadre du maintien de l'ordre. L'un des membres des Brav-M, ces unités de police dont des élus LFI demandent le démantèlement, fait l'objet d'une enquête de l'IGPN pour un coup de poing asséné à un manifestant, lundi, à Paris. Cet article revient sur le rôle et les missions de ces brigades. (BENOIT DURAND / HANS LUCAS / AFP)