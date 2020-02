DIRECT. Réforme des retraites : les syndicats poursuivent leur mobilisation avec une dixième journée interprofessionnelle de manifestations

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #RETRAITES

: Alors que la manifestation parisienne contre la réforme des retraites s'apprête à partir de Montparnasse, les cortèges défilent déjà dans plusieurs autres grandes villes de France.

: Et si vous profitiez de l'heure du déjeuner pour vous plonger dans certains de nos articles du jour ?



• Notre journaliste Thomas Baïetto s'est rendu à Superbagnères, la station de ski des Pyrénées où avait été filmée une vidéo étonnante montrant des hélicoptères apportant de la neige pour les pistes. Sur place, il a rencontré les dirigeants à l'origine de cette décision, qui n'avaient pas anticipé une telle polémique. Le président du département est convoqué aujourd'hui au ministère de la Transition écologique. Mais les habitants et visiteurs de la station défendent une telle mesure, face à l'impact économique du manque de neige. Il vous raconte cette situation complexe dans son reportage.









Notre journaliste Brice Le Borgne s'est penché, sous la forme d'infographies, sur les 40 000 amendements déposés sur le projet de réforme des retraites qu'examine l'Assemblée nationale. Derrière ce chiffre impressionnant se cachent en réalité un grand nombre d'amendements identiques : 76% d'entre-eux sont répétés 15 fois ou plus, et près de la moitié ne demandent pas une modification d'un article mais une suppression pure et simple.









Et pendant ce temps, notre journaliste Anne Brigaudeau fait un point d'étape sur les autres négociations qui ont lieu en parallèle des débats à l'Assemblée. Outre la conférence de financement, le mode de transition vers le nouveau système, les exceptions pour certaines professions et la prise en compte de la pénibilité font aussi l'objet de pourparlers à l'issue incertaine.









: Il est midi. Nous faisons un nouveau point sur l'actualité :



Neuf personnes ont été tuées hier soir dans deux attentats visant des bars à chicha à Hanau, près de Francfort. Le suspect présumé a été retrouvé mort à son domicile. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête.



La justice suisse inculpe le président du PSG et de BeIN Media Group, Nasser Al-Khelaïfi, dans une affaire de corruption en lien avec "l'attribution de droits médiatiques" de plusieurs Coupes du monde.





• Une nouvelle (et dixième) journée de mobilisation contre les retraites ! Les syndicats tentent maintenir la mobilisation en cette période de vacances scolaires, alors que le projet poursuit son examen chahuté à l'Assemblée nationale.





• "Quelques dizaines" de Français seront rapatriés d'ici demain de Chine. Ils viennent de Wuhan, la zone la plus touchée par l'épidémie du nouveau coronavirus, pour être mis en quarantaine.



• Jean Daniel, le fondateur, directeur et éditorialiste du Nouvel Observateur, est mort à l'âge de 99 ans.