DIRECT. Réforme des retraites : les opposants au projet descendent de nouveau dans la rue

: Bonjour @Patrick, bonjour @Rol. Merci pour vos précisions qui manquent effectivement à notre article. Nous travaillons dessus pour que ce soit plus clair :-)

: Faux ! La pension de réversion n’est allouée qu’en dessous d’un certain plafond des retraites cumulées (vieillesse et cadres). Après huit années pendant lesquelles j’ai touché la pension de réversion de mon épouse décédée, celle ci m’a été supprimée arbitrairement et immédiatement , (le cumul de mes deux autres retraites dépassait de moins de 50€ le plafond); de plus la caisse vieillesse a entrepris de se rembourser arbitrairement et immédiatement du « trop versé » sur une période antérieure de deux ans (ouf ! pas huit !) à raison d’un montant décidé unilatéralement par elle, pendant cinq ans. Le cumul suppression de réversion et remboursement représente actuellement environ trente pour cent , en moins de ce que je percevais après mon départ en retraite .... à votre disposition pour plus amples détails.

: Bonjour Noëmie, Pardonnez-moi, mais ce n’est pas tout à fait exact :La part de réversion, si elle est acquise pour un défunt ayant travaillé dans la fonction publique, elle est sous conditions de revenus pour le conjoint d’un employé du secteur privé.Bonne journée.

: Le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes s'est récemment inquiété de la suppression de ce système. "Mariées ou non, les femmes continuent en effet d'assurer l'essentiel du travail parental, tandis qu'elles accumulent moins de richesse que leurs conjoints tout au long de leur vie", peut-on lire dans une tribune du Monde, dans lequel un collectif de chercheurs et d'universitaires plaide pour le maintien de cette pension.

: Vous êtes nombreux à nous demander des précisions sur notre article concernant la "pension de réversion". Cette pension de retraite concerne toutes les personnes veuves : lorsqu'un des conjoints meurt, le conjoint survivant peut continuer de toucher une partie de la retraite de la personne décédée. Cette pension s'applique également aux personnes divorcées, non remariées, dont l'ex-conjoint est décédé.

: Les femmes divorcées seront-elles les grandes perdantes de la réforme ? Dans le système actuel, lorsque l'un des conjoints meurt, l'époux survivant touche une partie de la retraite de la personne décédée. C'est ce qu'on appelle la pension de réversion, touchée à 90% par des femmes, et elle concerne aussi les couples divorcés. Le rapport remis en juillet préconise de supprimer purement et simplement cette mesure.

: Bonjour @Palpal. Une nouvelle journée de mobilisation est en effet prévue aujourd'hui contre la réforme des retraites. L'intersyndicale a appelé à "interpeller les parlementaires", alors que le projet de loi est en cours d'examen en commission à l'Assemblée nationale. A Paris, le cortège partira de Gare de l'Est à 13h30 et rejoindra place de la Nation. Certains trajets en métro peuvent être perturbés, du fait de stations fermées. Pas de perturbation à prévoir du côté de la SNCF - sauf les transiliens, dont certaines lignes circuleront en trafic réduit. A Nice, Dijon et Nîmes, les lignes de bus seront affectées.

: Bonjour ! Quelles mobilisations prévues aujourd'hui pour cette nouvelle journée de mobilisations contre la réforme des retraites ?