DIRECT. Réforme des retraites : la présidente de l'Assemblée nationale accuse des députés LFI de mener une "guérilla parlementaire"

#MEDECINS Sur franceinfo, le ministre de la Santé, François Braun, défend la hausse de 1,50 euros des consultations "pour tous les médecins" et promet "une augmentation plus conséquente" pour les plus "engagés" dans les territoires. "Ce que réclament les médecins, à 30 euros [par consultation], n'est pas absurde" pour ceux-là, avance-t-il.