DIRECT. Réforme des retraites : le Sénat va examiner une motion référendaire soutenue par la gauche

Ce qu'il faut savoir

Les débats sur la réforme contestée des retraites se poursuivent au Sénat, vendredi 3 mars, avec l'examen d'une motion référendaire soutenue par les trois groupes de gauche. Elle n'a guère de chance d'aboutir car la droite et le centre, favorables à la réforme portant l'âge légal de départ en retraite à 64 ans, sont majoritaires à la chambre haute. Suivez notre direct.

Une atmosphère moins tendue qu'à l'Assemblée nationale. L'examen du projet de loi a démarré jeudi au Sénat, avec des échanges plus sereins qu'à l'Assemblée nationale. "Ici, vous n'avez rien à craindre", a glissé le président du groupe centriste, Hervé Marseille, à l'adresse du ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui avait été pris à partie par des députés LFI.

Plus de 4 700 amendements à étudier. Quelque 110 heures de discussion, soit un tiers de plus qu'à l'Assemblée nationale, sont prévues au Sénat d'ici au 12 mars. Le président de la chambre, Gérard Larcher, espère que ces délais permettront d'aller "au bout" de l'examen du texte, privé d'un vote des députés. Plus de 4 700 amendements doivent toutefois être étudiés.

Entre 20 et 30% des vols annulés les 7 et 8 mars. La Direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies aériennes de renoncer à une partie de leurs vols sur les deux prochaines journées de mobilisation contre la réforme des retraites. Le programme devra être réduit de 20% à l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, jusqu'ici épargné, et de 30% à Paris-Orly, Beauvais, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice et Toulouse.