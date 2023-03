DIRECT. Réforme des retraites : le gouvernement décide d'utiliser la procédure du "vote bloqué" au Sénat pour aboutir à un vote, la gauche dénonce "un aveu de faiblesse"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #RETRAITES

: La séance reprend au Sénat. "La sérénité doit rester la marque de notre assemblée", déclare en préambule Gérard Larcher, le président du palais du Luxembourg, après des prises de parole un peu plus vives que d'habitude tout à l'heure.

: "Cet article 44.3 musèle le Parlement (...) Ce n'est pas parce qu'il a déjà été utilisé que c'est une bonne chose. C'est toujours un aveu de faiblesse", déclare Guillaume Gontard, président du groupe écologiste au Sénat.

: "On a bien vu monter la complicité entre la droite sénatoriale et le gouvernement."



"Nous avons encore des amendements à défendre", déclare Eliane Assassi, qui compte continuer à siéger, comme l'a assuré Patrick Kanner. Elle compte "pousser le débat" malgré les restrictions.

: La conférence de presse des présidents du Sénat débute. Patrick Kanner, le chef de file des sénateurs PS, est le premier à s'exprimer. Il dénonce une "succession de monologues" du gouvernement. "Ce texte aurait mérité un débat allant jusqu'au bout", déplore-t-il. Le sénateur pointe une convergence de la "droite parlementaire" et de la "droite élyséenne".

: La grève se poursuit à la raffinerie TotalEnergies de Donges "au moins jusqu'au jeudi 16 mars", annonce Fabien Privé Saint-Lanne, délégué CGT de cette raffinerie.

: Le parti LR continue d'étaler ses divisions. Le député Julien Dive, vice-président de LR, répond sur Twitter à Bruno Retailleau, le chef de file des sénateurs LR.

: Olivier Faure, le numéro un du PS, s'indigne de l'utilisation de l'article 44.3 de la Constitution. "Jamais un gouvernement n’avait utilisé le vote bloqué alors même qu’en vertu de l’article 47-1, il met déjà sous camisole le parlement", écrit-il sur Twitter.

: Les sénateurs de gauche doivent tenir une conférence de presse à 14h30. Nous en parlerons dans ce direct, bien sûr.

: "Nous restons à l'écoute", assure sur Public Sénat Franck Riester, ministre en charge des Relations avec le Parlement.

: Olivier Dussopt, le ministre du Travail, défend l'utilisation de l'article 44.3 de la Constitution en dénonçant "l'obstruction" de la gauche.

: Une conférence des présidents du Sénat doit se tenir à 14 heures. D'ici là, les amendements vont être étudiés. La séance vient d'être suspendue.

: Bruno Retailleau, le chef de file des sénateurs LR, estime que la gauche est responsable de l'utilisation de l'article 44.3. "L'application du vote bloqué, c'est la Constitution", souligne-t-il, répondant aux élus qui dénoncent une démocratie bafouée ou malmenée.

: La séance reprend. Mais revenons sur des interventions de la majorité sénatoriale (à droite) avant la suspension. "Ohlalala, la gauche morale est furieuse. La gauche morale est en colère", a ironisé le sénateur Claude Malhuret.

: Cela fait maintenant une heure que les rappels au règlement s’enchaînent sur l’utilisation de l’article 44.3 de la Constitution, qu’Olivier Dussopt vient de défendre devant les sénateurs. "Même lorsqu'un gouvernement est majoritaire dans une assemblée, s'il fait face à l’obstruction, il a recours à des dispositions constitutionnelles pour permettre l’expression de la clarté des débats de l'Assemblée", s'est justifié le ministre du Travail. La séance est actuellement suspendue pour cinq minutes.

: Bonjour @Jules. L'article 44.3 de la Constitution est parfois surnommé le petit frère du (désormais connu) 49.3. Comme nous l'avons expliqué dans cet article en 2020, le principe est simple : au lieu de voter chaque article et chaque amendement d'une loi, l'hémicycle, à la demande du gouvernement, "se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement". Les sénateurs votent donc en bloc pour ou contre l'ensemble du texte arrêté au stade choisi par le gouvernement.

: Le Gouvernement dégaine l’article 44-3 pour stopper nos débats !



Il impose un vote bloqué avec les seuls amendements acceptés par le Gouvernement.



Énième bras d’honneur à la représentation nationale et aux millions de français qui s’opposent à cette #ReformeDesRetraites !

: La sénatrice socialiste Annie Le Houerou estime que l'utilisation de l'article 44.3 de la Constitution est un "énième bras d'honneur à la représentation nationale".

: Je n'ai pas de sonomètre sous la main mais je peux écrire, sans trop me tromper, que le volume sonore des prises de parole a augmenté dans l'hémicycle du Sénat depuis que le gouvernement a annoncé l'utilisation de l'article 44.3 de la Constitution.

: "Vous exprimez avec force votre désaccord avec ce projet de loi et avez organisé des manifestations dans un esprit de responsabilité qui vous honore. Mais le gouvernement n'est pas resté silencieux, et j'ai moi-même répondu aux questions des Français à ce sujet à plusieurs reprises sur le terrain, y compris récemment."



Emmanuel Macron répond à l'intersyndicale dans une lettre longue de deux pages. "Depuis mon élection, j'ai toujours montré mon attachement au dialogue avec les Français comme avec les organisations syndicales et professionnelles, ainsi qu'au respect de nos institutions et d'un débat démocratique au Parlement, même quand les conditions étaient exceptionnellemenet difficiles y compris pendant la crise sanitaire", écrit le chef de l'Etat.

: "Je ne sous-estime pas le mécontentement dont vous vous faites le porte-parole comme les angoisses exprimées par de nombreux Français inquiets de ne jamais avoir de retraite", écrit Emmanuel Macron dans une lettre à l'intersyndicale.

: Les rappels au règlement se multiplient à gauche après cette accélération majeure des débats pour aboutir à un vote plus rapidement. “Voilà le coup de force que vous prépariez depuis mardi. Vous êtes incapables de faire voter le texte dans des conditions normales de débat. C’est un 49.3 sénatorial”, s’emporte le communiste Pierre Laurent.

: "Le parlementarisme est piétiné par le gouvernement", fustige à son tour Laurence Cohen, sénatrice communiste.

: "C'est d'une brutalité. C'est une aliénation du Parlement, c'est honteux."



Le chef de file des écologistes fustige le recours au "vote bloqué" sur l'ensemble du texte. "Le Sénat est devenu le toutou du gouvernement", tempête Guillaume Gontard.

: "Cet article présente un énorme avantage par rapport au 49.3, car le gouvernement peut réécrire le texte qui sera soumis au vote bloqué", expliquait en 2020 à franceinfo le constitutionnaliste Michel Lascombe, alors que l’exécutif réfléchissait à utiliser le 44.3 pour sa précédente réforme des retraites.

: Selon cette procédure, les parlementaires ne se prononcent pas article par article et amendement par amendement, mais sur la totalité du texte ou une de ses parties décidée par le gouvernement. Olivier Dussopt décline devant les sénateurs la liste des amendements que le gouvernement souhaite conserver.

: Le gouvernement vient de dégainer l’article 44 alinéa 3 de la Constitution. Il prévoit que "si le gouvernement le demande, l’Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement".

: Olivier Dussopt annonce le recours à l'article 44.3 de la Constitution, qui déclenche la procédure du "vote bloqué" au Sénat sur l'ensemble du projet de réforme des retraites.

: La séance reprend avec une prise de parole d'Olivier Dussopt. "L'obstruction est devenue un choix méthodique et répété des oppositions", fustige le ministre du Travail, alors que les débats avancent peu depuis hier.

: Le ministre du Travail vient d'arriver dans l'hémicycle du Sénat. Les débats devraient reprendre d'un instant à l'autre.