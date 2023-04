DIRECT. Réforme des retraites : des manifestants bloquent la circulation à Marseille et Rouen, à quelques heures de la décision du Conseil constitutionnel

Ce qu'il faut savoir

Alors que le Conseil constitutionnel doit annoncer en fin de journée ses décisions sur la réforme des retraites, l'intersyndicale a appelé vendredi 14 avril à une journée "ville morte" à Rouen (Seine-Maritime). Plusieurs axes routiers sont complètement bloqués, rapporte France Bleu Normandie. A Marseille, des manifestants contre la réforme des retraites bloquent plusieurs axes de circulation sur l'A50 et l'A55, selon France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Des feux de palettes et de pneus ont été allumés à plusieurs endroits. Suivez notre direct.

Manifestations attendues en marge de la décision des Sages. Après trois mois de débats et de mobilisation contre la réforme des retraites, le Conseil constitutionnel rendra sa décision sur le texte et se prononcera sur la première demande de référendum d'initiative partagée déposée par la gauche. L'exécutif attend une validation, même partielle, de la réforme, qui recule l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Au lendemain de la 12e journée de mobilisation, les oppositions, politiques et syndicales, escomptent de leur côté une censure d'un texte. Les renseignements prévoient 131 actions sur tout le territoire, vendredi soir, "susceptibles de fédérer 41 000 participants".

Mobilisation en baisse. La 12e journée de manifestations a rassemblé jeudi 380 000 personnes dans le pays, selon le ministère de l'Intérieur, et plus d'1,5 million d'après la CGT. Il s'agit d'un niveau plus faible que lors des précédentes journées de contestation, et proche du plus bas enregistré le 11 mars, quand les autorités avaient fait état de 368 000 manifestants et la CGT de plus d'un million.

Emmanuel Macron "prendra la parole dans quelques jours". Après la décision des Sages, une prise de parole du chef de l'Etat est attendue "dans quelques jours", rapporte le député Renaissance de Paris, Sylvain Maillard. "Il va retracer un cap, réexpliquer le sens de l'action que nous menons depuis des années, mais aussi les actions que nous allons mener dans les semaines qui viennent", selon l'élu.