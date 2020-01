DIRECT. Réforme des retraites : la CFDT "salue" le retrait provisoire de l'âge pivot et compte "poursuivre les discussions"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #RETRAITES

: "Si le gouvernement pouvait arrêter de prendre les Français pour des imbéciles, on s'en porterait mieux."



Interrogé par franceinfo, le député du Nord veut croire que cette annonce n'entraînera pas la fin du mouvement. "Je pense, que malgré ce compromis, ce coup de billard, le mouvement doit continuer, jusqu'au retrait de cette réforme par points, puisque d'autres solutions existent"

: Il est 18 heures, on respire un grand coup, et on revient sur l'actualité chargée de ce samedi soir.



Edouard Philippe décide de retirer "provisoirement" l'âge pivot de la réforme des retraites. Il confie aux partenaires sociaux le soin de trouver une façon de financer la transition vers le système à points, qui entrera en vigueur en 2027.



• Forte mobilisation un peu partout en France pour cette nouvelle journée d'action contre ce projet de réforme. La CGT revendique 150 000 personnes dans les rues de Paris, on ne dispose pas encore de chiffres nationaux.



• Les prévisions de la RATP sont tombées pour demain : une nouvelle fois, le trafic s'effectuera au compte-gouttes sur la majorité des lignes, mais selon la compagnie, la situation s'améliore pour un dimanche.



: Bon courage aux délégués UNSA et CFDT les AG vont être très chaudes .. très

: @Marco Pour cela, il faut que les AG de chaque ligne votent la reprise du travail. Je ne suis pas certain que ça se produise aussi vite, car pour nombre de grévistes, les avancées obtenues ne justifieront pas les quelque 38 jours de grève effectués.

: Et maintenant peut-on caresser l'espoir de voir lundi des métros et des bus sur toutes les lignes et toute la journée?

: A 17h30, la préfecture de police indique n'avoir procédé qu'à sept interpellations, un chiffre restreint par rapport aux précédents cortèges.

: Il oublie qu’il a voté la loi Touraine portant à 43 ans la durée de cotisations

: Sans surprise, l'annonce d'Edouard Philippe ne convainc guère à gauche, à l'image du premier secrétaire du PS Olivier Faure, qui demande le retrait total du texte.

: Selon un journaliste de LCI, le Premier ministre a aussi écrit aux parlementaires pour expliquer son geste.

: L'Unsa, un autre syndicat réformiste, très puissant à la RATP, salue le geste d'Edouard Philippe.



"C'est une avancée majeure, à mettre à l'actif de la mobilisation et de l’action de l’UNSA. Les échanges peuvent enfin démarrer. L'équilibre financier, dès 2027 et à long terme, de notre régime de retraites est indispensable. La future conférence de financement doit y concourir et permettre de trouver rapidement un accord engageant partenaires sociaux et gouvernement."

: La spécialiste du dossier Florence Mehrez, rédactrice en chef d'Actuel RH, livre sur Twitter son analyse du geste d'Edouard Philippe.

: @Flo Je vous invite à consulter le point n°4 de la lettre, qui stipule que "le projet de loi prévoira que le futur système universel comporte un âge d'équilibre. Celui-ci constituera un des leviers de pilotage des système dans la durée." D'où le terme de "retrait provisoire" de l'âge pivot utilisé par le gouvernement, car si retrait il y a, celui-ci n'aura lieu que lors de la période de transition, entre 2022 et 2027.

: Vous dites qu'il y aura forcément un âge pivot après 2027 mais je ne comprends pas ça en lisant la lettre. Je comprends que si les partenaires sociaux trouvent un autre moyen d'avoir un système à l'équilibre d'ici 2027 (hors hausses des cotisations et hors baisse des pensions) c'est cet autre moyen qui pourrait être mis en place plutôt que l'âge pivot

: Fief de la contestation, Nantes est une nouvelle fois le théâtre d'une manifestation musclée.

: @aminenégociateur : Finement observé, c'est exact que si jamais les négociations avec les partenaires sociaux achoppent, l'ordonnance gouvernementale arrivera après les élections, qui ont lieu, je vous le rappelle, les 15 et 22 mars prochains.

: Bonjour l'intérêt ne serait-il pas de "passer" les élections municipales de mars pour réformer par ordonnances en avril par hasard ?

: "C'est une victoire de ceux comme moi qui demandaient qu'on retire l'âge pivot. Dans un deuxième temps, il ne faut pas que cette conférence de financement soit un gadget et qu'au final par ordonnance on remette l'âge pivot à 64 ans. Attention parce que ça serait vécu comme une brimade inutile."

: "Non ce n'est pas une reculade, c'est une victoire du dialogue social."



Sur franceinfo, le député se félicite de la méthode employée par le gouvernement. "On peut être satisfait que le passage en force n'ait pas été fait et qu'on soit arrivé à un compromis comme le voulait le président de la République, comme le voulait aussi une partie de l'aile gauche de la majorité."

: Le cortège est arrivé place de la République, terme prévu de la manifestation. Ce qui ne veut pas dire que les tensions cessent, les CRS viennent de charger sur la place.

: @Waqar C'est une façon de renvoyer la balle dans le camp des syndicats, en accédant aux demandes de la CFDT et en leur donnant du pouvoir (et donc de la responsabilité dans le résultat final). Pour être clair, ils auront la main sur la période transitoire, entre 2022 et 2027, s'ils arrivent à se mettre d'accord.



Et au passage, cela pourrait permettre de fissurer le front syndical, ce qui ne mange pas de pain, politiquement.

: Bonjour Pierre,Pourriez-vous nous expliquer l’intérêt du gouvernement d’envoyer une lettre pour dire que l’âge pivot est PROVISOIREMENT supprimé mais qu’on maintient l’âge d’équilibre (exactement pareil). Ils ne prennent pas le risque de se mettre les syndicats à dos en disant un peu « on vous prend pour des cons » ? Ou est-ce uniquement pour diviser entre eux les syndicats ?

: @John : Absolument. Si les syndicats se mettent d'accord pour un autre moyen, par exemple, augmenter le nombre d'années de cotisation ou puiser dans les réserves, il est possible qu'il n'y ait pas d'âge pivot du tout lors de la période transitoire jusqu'en 2027. A partir de cette date, en revanche, il y en aura forcément un.

: Mais le Premier Ministre ne précise pas l'âge d'équilibre. Autrement dit, les syndicats ont la possibilité de laisser l'âge d'équilibre à 62 ans s'ils trouvent d'autres solutions de financement du nouveau système de retraite.

: Dans le cortège marseillais, vive tension entre la CGT et les "gilets jaunes". De manière générale, les seconds ne comprennent pas que les syndicats aient pris leur distance pendant leur long mouvement.

: Je devance vos questions : on attend le chiffre de la préfecture de police et le chiffre du cabinet Occurence dans la soirée.

: #GREVE 150 000 personnes ont pris part à la manifestation à Paris contre la réforme des retraites, indique la CGT.

: @iPee : C'est la même chose, les syndicats parlent d'âge pivot, le Premier ministre parle maintenant d'âge d'équilibre (histoire de ne pas utiliser le même terme), mais c'est bien du fameux seuil à 64 ans dont on parle.

: Navré, mais je ne comprends pas l'histoire de l'âge pivot. Il est supprimé, mais on conserve un âge d'équilibre ? Quelle différence ?

: A droite, le député LR Pierre-Henri Dumont trouve de son côté que supprimer l'âge pivot met en péril le financement du nouveau système.

: A la CFDT, à l'UNSA et au gouvernement de démontrer qu'il est possible de réformer en associant justice sociale et responsabilité budgétaire.

: Bravo la CFDT enfin un syndicat responsable !!Négociations et félicitations encore !!!

: pauvre CFDT si elle n'a pas compris que le gvt leur recommence le même coup que pour la réforme chomâge et passera en fin de compte l'age pivot par une ordonnance en criant encore une fois que c'est la fautes des partenaires sociaux qui n'ont pas su s'entendre

: 1 mois de grève pour accoucher d'une souris

: La CFDT se fout du monde, elle ne sait pas lire une lettre !!! L'âge pivot EST MAINTENU !!!

: Vous êtes très, très nombreux à réagir au satisfecit de la CFDT, qui salue le geste d'Edouard Philippe.

: La députée insoumise Danièle Obono dénonce une annonce "qui ne va pas changer la logique du projet".

: Le syndicat ne dénonce pas, contrairement à FO, l'étroitesse des marges de négociation : "La CFDT s’inscrira également dans la conférence de financement dont elle a proposé le principe. Elle le fera avec l’esprit de responsabilité qui a toujours été le sien et avec l'exigence de justice sociale et de solidarité qui a toujours guidé son action. Elle le fera sans exclure aucun sujet, mais avec le souci de défendre les intérêts des travailleurs et des retraités."

: La CFDT "salue le retrait de l'âge pivot du projet de loi" et "va poursuivre les discussions dans le cadre proposé", indique la centrale syndicale dans un communiqué.