DIRECT. Réforme des retraites : les députés adoptent l'article 1 du projet de loi, qui supprime de nombreux régimes spéciaux pour les futurs embauchés

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #RETRAITES

: Une nouvelle journée de manifestation est prévue demain à Paris. Le défilé partira de la place de la République pour rejoindre Nation. La circulation dans la capitale sera perturbée. Le parcours complet du cortège est à retrouver sur France 3 Paris Ile-de-France.

: Sur Twitter, le groupe des députés Renaissance se félicite de l'adoption à l'Assemblée de l'article supprimant les régimes spéciaux de retraite. "Malgré les outrances et l’obstruction, nous avançons", a déclaré le ministre du Travail Olivier Dussopt.

: Vous êtes plusieurs à m'interroger sur les régimes spéciaux des parlementaires. Chez les députés, le régime de retraite a été aligné sur le régime général depuis janvier 2018. Chez les sénateurs, c'est un régime de retraite particulier qui s'applique, avec une affiliation à la Caisse autonome des retraites des anciens sénateurs.



Pour l'heure, rien ne laisse supposer des modifications ou des évolutions de ces systèmes dans le projet de loi de réforme. Seuls les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat peuvent décider d'éventuels changements sur les régimes de retraite des parlementaires. Je vous invite à consulter notre article sur le sujet.

: Ce fonctionnement s'inspire de la "clause du grand-père" appliquée lors de la réforme du régime de la SNCF en 2018. Les employés actuels pourront toujours partir plus tôt à la retraite que les actifs du régime général. Mais ils seront tout de même concernés par le décalage de l'âge légal de départ de deux ans. Le gouvernement précisera les futures modalités après avoir consulté les entreprises et les branches concernées.

: Comme vous l'explique notre journaliste Alice Galopin dans cet article, le projet de loi prévoit la suppression de la plupart des régimes spéciaux (RATP, industries électriques et gazières, Banque de France, clercs de notaire et membres du Conseil économique, social et environnemental). Mais seuls les nouveaux embauchés seront affiliés au régime général.

: L'Assemblée nationale a adopté l'article 1 supprimant les régimes spéciaux, à 181 voix pour et 163 voix contre.

: Je vais m'absenter pendant la pause déjeuner pour justement rencontrer un parlementaire et discuter de cette réforme des retraites. Les débats vont d'ailleurs être suspendus entre 13 heures et 15 heures et s'il se passe quelque chose de majeur dans l'hémicycle, comptez sur ma collègue Catherine Fournier pour vous informer. A tout à l'heure !

: Bonjour @Marie, Jérome Guedj indiquait seulement que le groupe socialiste voulait avancer dans l'examen du texte mais non, ils ne vont évidemment pas le voter ni d'ailleurs l'article 1 qui prévoit la suppression de certains régimes spéciaux.

: . Bonjour Margaux. Pouvez-vous je vous prie nous éclairer sur cette déclaration socialiste. Que faut-il comprendre ? Qu'ils vont approuver le texte ou le rejeter ? Merci.

: "Nous avons souhaité pouvoir avancer sur cet article 1 qui sera soumis vraisemblablement au vote avant la pause et nous vous confirmons notre état d'esprit qui est de pouvoir parler des dispositions relatives à cette réforme, assure le député socialiste Jérôme Guedj. Nous souhaitons parler des ressources alternatives pour équilibrer le régime des retraites. Soyez tranquilles, nous allons avancer dans ce texte."

: "Hier, le ministre Riester affirmait à la télévision : 'Nous n'avons jamais dit que nous allons donner à tous les retraités 1 200 euros'. Le même qui disait au journal Sud Ouest : 'pas moins de 1 200 euros net'", assure le député LFI David Guiraud, qui accuse la majorité de pratiquer "une obstruction à la vérité."

: Bonjour @Pilote69, le droit d'amendement, qui je rappelle est partagé avec le gouvernement, est en effet libre et illimité. Mais il est toutefois strictement encadré par des dispositions constitutionnelles, organiques et réglementaires. "Les plus importantes", rappelle le site de l'Assemblée nationale, "portent sur la recevabilité financière (les amendements parlementaires ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique) et législative (les amendements doivent relever du domaine de la loi) des amendements."

: . N’existe-t-il aucune disposition qui permettrait de limiter le nombre d’amendements que peut déposer un parti politique à l’Assemblée Nationale ? Constater qu’il existe paraît-il plus de 20,000 amendements déposés par le LFI, en dehors de l’énorme surprise d’apprendre ainsi que ces mêmes députés sauraient lire et écrire, ce qui est loin de couler de source au vu de leurs prises de position, il est parfaitement clair qu’il s’agit d’une basse manœuvre destinée à ralentir ou bloquer le processus législatif démocratique. Je pense qu’il serait donc hautement souhaitable d’introduire une modification, peut être de la Constitution, visant à interdire à une groupe parlementaire d’utiliser ce procédé de blocage.

: "Trois mots pour répondre aux interpellations que j'ai pu entendre : on peut avoir des interpellations passionnées et virulentes mais le hurlement permanent, c'est insupportable à vivre", lance Marine Le Pen au micro. "J'entends des députés qui se lancent des sondages à la tête mais le meilleur sondage aurait été un référendum et vous l'avez tous rejeté."

: Les débats ont commencé depuis deux heures au sein de l'hémicycle et le moins que l'on puisse dire c'est que l'ambiance est électrique. Les rappels au règlement se succèdent à un rythme soutenu, notamment sur la base de l'article 70 et de la bonne tenue des débats.



Nouvelle illustration à l'instant. "Vous ne savez pas ce que c'est qu'un métier pénible ?!", lance la députée LFI Rachel Kéké. "Nous avons énormément respect pour votre parcours mais vous n'avez aucun respect pour nos parcours parce que vous ne les connaissez pas !", répond la députée Renaissance Nadia Hai.

: "Vous aussi vous voulez poser avec ma tête coupée ?! Votre comportement ne sert à rien, c'est de l'obstruction parlementaire !" Le ministre du Travail Olivier Dussopt s'est passablement agacé tout à l'heure lors du débat sur la réforme des retraites en faisant référence à un tweet du député LFI Thomas Portes posant le pied sur un ballon de foot à l'effigie du ministre.





: "Je vois bien que vous avez vos petites fiches du ministère qui arrivent pour faire de l'obstruction", attaque la cheffe de file des Insoumis Mathilde Panot. Elle dénonce le choix fait par le gouvernement d'un PLFRSS qui contraint les délais d'examen au Parlement.

: Cher @taunprobleme, c'est vrai, le gouvernement peut tout à fait faire passer cette réforme via un 49.3. Mais l'exécutif, conscient de l'image désastreuse que renverrait l'utilisation de cette arme constitutionnelle pour faire passer en force un texte qui concerne tout le monde, cherche absolument à éviter le recours à cet article. D'où le deal avec LR qui permettrait d'adopter le texte au Parlement. Reste à savoir combien de députés de droite voteront exactement la réforme des retraites.

: Bjr Non le 49.3 est l'arme absolue pour faire passer la réforme, mais attention le gouvernement prend le risque de revoir mai 68

: "Vous dites que c'est la majorité qui bloque ? Vous ne voulez pas faire avaler des couleuvres aux Français mais des anacondas !", s'énerve la présidente Renaissance de la commission des affaires sociales, Fadila Khattabi, après les propos de Sébastien Jumel. "On n'avance pas ! Franchement ! Les Français ne sont pas dupes de votre perfidie, de vos outrances. Retirez vos amendements mais ne dites pas que c'est la majorité qui bloque !", dit-elle.



Réponse de Sébastien Jumel : "Nous sommes dans notre rôle en nous opposant à ce mauvais projet. Prenez de la tisane, si vous êtes énervée, mais nous nous sommes tranquilles ce matin !"

: "Hier, la majorité a commis une faute politique majeure en quittant l'hémicycle, ce qui n'est jamais arrivé sous la Ve République. Ils nous reprochent de bloquer la discussion et lorsqu'on accélère, ils multiplient les actes d'obstruction parlementaire", accuse cette fois le député communiste Sébastien Jumel.

: "Que d'arguments spécieux avons-nous entendus pour défendre les régimes spéciaux ?(...). La gauche a particulièrement abandonné le caractère universel de la solidarité nationale. Vous ne cessez d'opposer les Français les uns aux autres !", accuse le député Renaissance Mathieu Lefèvre alors que les députés débattent de la suppression des régimes spéciaux.

: Chère @mamie zaza, la composition de la CMP, qui dépend de la taille des groupes politiques, est clairement favorable au gouvernement du fait de l'accord passé avec Les Républicains sur les retraites. Du côté du Palais-Bourbon, Renaissance dispose de trois sièges, le Modem un, tandis que les Républicains, le Rassemblement national et La France insoumise en ont un chacun. Du côté du Sénat, les Républicains ont trois sièges, les centristes, les socialistes, les communistes et le groupe rassemblement démocratique et social européen en ont un chacun.

: Bonjour et merci pour votre travail. De qui sera composée cette CPM? Je sais qu'il y aura 7 députés et 7 sénateurs mais de quel bord et sur quels critères sont ils "désignés? Merci

: "Pourquoi on nous appelle, nous, aujourd'hui, à ne pas bloquer le pays? (...) Excusez-moi, mais bordel, on n'est pas responsables depuis le début ?"



Dans la nuit, Emmanuel Macron a dit compter sur "l'esprit de responsabilité" des syndicats pour que leur mouvement contre la réforme des retraites ne bloque pas le pays. "L'appel de cette nuit, je suis désolé de le dire, c'est anachronique", a réagi sur franceinfo Laurent Berger.

: La députée EELV Sandrine Rousseau veut reparler du vote d'hier où un texte des députés socialistes proposant l'accès à des repas à un euro pour tous les étudiants a été rejeté à une voix près. "Manifestement, il y a eu une mauvaise interprétation. Aujourd'hui, un repas coûte 3,30 euros et le fils de Bernard Arnault peut en bénéficier de ce tarif. Pourquoi il y a un tarif réglementé du Crous ? C'est parce qu'on a décidé collectivement..." commence-t-elle. La présidente du perchoir, Hélène Laporte (RN), la coupe et la prie de revenir au débat du jour, à savoir la réforme des retraites. Sandrine Rousseau tente de reprendre le fil de son argumentaire mais est finalement coupée.

: Bonjour @un passager, si l'Assemblée ne se prononce pas d'ici vendredi prochain minuit, le texte va partir au Sénat qui a toutes les chances de voter le projet du gouvernement car la majorité sénatoriale penche à droite (et contrairement aux députés LR, les sénateurs LR sont unis et favorables à cette réforme). Une commission mixte paritaire se réunira ensuite, sept députés et sept sénateurs auront pour mission de se mettre d'accord. Si cette CMP est conclusive (si elle trouve un accord), le texte reviendra au Palais Bourbon pour un ultime vote.



Les oppositions évoquent déjà un déni de démocratie du fait des délais contraints d'examen du texte. Quant au risque de dissolution, tout dépend de l'attitude des députés LR. Ce sont eux qui détiennent la clé à l'Assemblée, la Nupes et le RN ont besoin des voix de LR pour voter une éventuelle motion de censure.

: Bonjour, que se passera t il si les textes ne sont pas discutés et votés donc ? La majorité ne sera t elle pas accusée de déni de démocratie ? Qui des francais•es déjà Bein remonté•es contre cette réforme ?N'y a t il pas risque de dissolution ? Merci et bonne journée.

: "Vous avez besoin de la droite, du Sénat, pour faire cette réforme, vous êtes des gros hypocrites, c'est ça la vérité !", s'emporte au micro le député LFI Antoine Léaument. (..) Le peuple est uni avec ses syndicats, et il le sera de nouveau dans la rue samedi pour vous infliger la défaite que vous méritez !"

: Bonjour voici le lien pour suivre le direct vidéo des débats et voici le lien pour suivre en direct les examens des amendements.

: Bonjour!Pouvez-vous nous transmettre le lien vers le dérouleur qui permet de suivre en directe les débats à l'assemblée? Merci!

: Bonjour @Philou, selon Politico, 254 amendements avaient été examinés, avant la reprise des débats ce matin, dix avaient été adoptés et 175 rejetés. Il restait encore 16 244 amendements à discuter.

: Bonjour FI, combien d'amendements ont été discutés et combien reste-t-il encore à examiner?

: "Il y a une petite musique qui monte et qui dit qu'ils pourraient profiter du vendredi pour faire tomber leurs amendements et arriver à l'article 7 [qui contient la mesure d'âge]", m'avait confié une députée de la majorité, il y a deux jours. Des consignes ont été passées dans la majorité pour être très présents aujourd'hui, jour traditionnellement dévolu à la circonscription. Les macronistes craignent en effet un coup de la Nupes qui profiterait de l'absence de certains députés de la majorité pour retirer ses amendements dans l'espoir de faire retoquer l'article 7.

: Olivier Dussopt, le ministre du Travail, coupé dans sa prise de parole par un député de la Nupes, vient de s'exprimer de façon très virulente au micro : "Vous voulez ma tête ? Vous voulez continuer avec ma tête posée ? Votre comportement ne sert à rien, c'est de l'obstruction parlementaire !" Le député du MoDem Nicolas Turquois lui apporte son soutien : "Appuyer sur la tête d'un ministre, c'est absolument inqualifiable, c'est une honte !"



: Depuis 9h30, le débat sur l'examen de la réforme des retraites a repris (il s'arrêtera ce soir à minuit avant de reprendre lundi prochain). Vous pouvez suivre en direct les débats sur le site de l'Assemblée nationale. Les députés s'expriment en ce moment sur les régimes spéciaux et en sont toujours à l'examen de l'article 1 du PLFRSS.



"Nous serons dans la rue avec le poing levé, nous allons vous combattre !", vient de lancer la députée LFI Rachel Kéké.

: Cher , le délai d'examen au Sénat se termine le lundi 13 mars à minuit. A partir du 14 mars, on entre donc dans la suite de la navette parlementaire avec la CMP (dont je parle dans cet article). Le mardi 28 mars, c'est l'expiration du délai de cinquante jours. Donc, pour une potentielle lecture finale à l'Assemblée nationale, elle doit intervenir entre le 14 et 28 mars.

: Bonjour Margaux, Entre toutes ces navettes ,réécriture et présentation...quelle est la fourchette de vote définitif à l'assemblée nationale ? Merci

: Cher @citoyen, le gouvernement a fait le choix de faire passer sa réforme des retraites via un PLFRSS (projet de loi de finances rectificative de la Sécurité sociale). Cela lui permet d'éviter de "griller" son 49.3, puisqu'il peut en utiliser un par session parlementaire, saur pour les textes budgétaires où il n'y a pas de limite. Or, un PLFRSS est un texte budgétaire. En utilisant ce véhicule législatif, le gouvernement déclenche aussi l'article 47.1 de la Constitution qui contraint donc les délais d'examen au Parlement : 20 jours à l'Assemblée, 15 au Sénat, et, au-delà de 50 jours, l'exécutif peut légiférer par ordonnances.

: Quelles sont les raisons invoquées par le gouvernement pour justifier le recours à une procédure parlementaire contrainte pour la reforme des retraites?

: Par ailleurs, si vous avez des questions sur la procédure parlementaire ou la stratégie politique des différents groupes concernant la réforme des retraites, n'hésitez pas à me demander !

: Résultat : il est hautement plausible que le texte parte directement au Sénat sans vote de l'Assemblée nationale. Les sénateurs vont, eux, très certainement voter le texte des retraites car la majorité sénatoriale à droite y est favorable. Le texte, amendé par le Sénat, va alors atterrir dans les mains de la commission mixte paritaire (CMP). Elle réunit sept députés et sept sénateurs et aura pour mission d'aboutir à un texte commun, avant une ultime lecture à l'Assemblée nationale.



Dans cet article, je vous explique donc en quoi le rôle de la CMP sur le texte des retraites s'annonce majeur.

: L'Assemblée nationale, qui reprend ses travaux à 9h30, va-t-elle pouvoir voter, en première lecture, le texte du gouvernement sur la réforme des retraites ? A l'heure actuelle, cette hypothèse n'est pas la plus probable. Pourquoi ? Du fait des délais d'examen très contraints (le 18 février à 0h01, le débat s'arrête au Palais-Bourbon) mais aussi des 20 000 amendements déposés, dont 13 000 par LFI.

: Le gouvernement a décidé de reporter la généralisation du service national universel, en plein débat sur la réforme des retraites. "Que la jeunesse bloque, c'est notre hantise", confie à franceinfo un parlementaire Renaissance. A la veille d'une nouvelle journée de manifestation, l'exécutif veut éviter que les jeunes ne rejoignent massivement le mouvement de contestation.

: "Nous ne sommes pas sourds, nous avons été capables d'évoluer."



Invité de BFMTV, Olivier Véran revient sur les mobilisations de la population face à la réforme des retraites. "Je suis très sensible à ce que l'on entend dans ces manifestations avec des Français qui nous disent : 'Notre rapport au travail, il a changé'."