DIRECT. Réforme des retraites : "Le match est en train de se terminer", estime Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT

Ce qu'il faut savoir

Un baroud d'honneur ? C'est l'avis de Laurent Berger. "Le match est en train de se terminer, qu'on le veuille ou non", a estimé mardi 6 juin le secrétaire général de la CFDT, alors que les syndicats ont appelé à une 14e journée de manifestations. "C'est la dernière manifestation contre la réforme des retraites, sur ce format-là, on ne va pas de raconter d'histoire (…) Mais il y a toujours une colère et un ressentiment", a-t-il complété. Suivez notre direct.

Entre 400 000 et 600 000 personnes attendues dans les rues. "Ça ne sera pas du niveau des plus hautes mobilisations", a anticipé Céline Verzeletti, secrétaire confédérale CGT. A Paris, la manifestation partira des Invalides à 14 heures vers la place d'Italie. Entre 40 000 et 70 000 personnes sont attendues.

Des perturbations attendues dans les transports. Le trafic SNCF sera "très légèrement perturbé" avec "neuf trains sur dix" en moyenne, et il sera "normal" en Ile-de-France sur l'ensemble du réseau de la RATP. Un tiers des vols seront annulés au départ de Paris-Orly. Le premier aéroport français, Roissy-Charles-de-Gaulle, n'est pas concerné. La direction générale de l'aviation civile a également demandé l'annulation d'un vol sur cinq en provenance ou à destination des aéroports de Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux et Nantes.

Un important dispositif de sécurité. Pas moins de 11 000 policiers et gendarmes sont mobilisés dans toute la France dans le cadre du dispositif de sécurité, a annoncé Gérald Darmanin, dont 4 000 déployés dans la capitale. "Les casseurs et les black blocs, nous les attendons de pied ferme et nous les disperserons", a assuré lundi soir le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez.

La bataille politique continue. Deux premiers décrets d'application de la réforme sont parus dimanche au Journal officiel, dont celui portant progressivement l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. L'Assemblée doit examiner jeudi la proposition de loi du groupe Liot visant à abroger le texte.