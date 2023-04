DIRECT. Réforme des retraites : "Nous sommes dans cette volonté de dialogue" avec l'intersyndicale, assure Olivier Véran

Ce qu'il faut savoir

"Nous avons entendu la demande de l'intersyndicale d'être reçue, de dialoguer", a déclaré Olivier Véran après le Conseil des ministres, mardi 4 avril. A la veille d'une rencontre entre les syndicats et la Première ministre Elisabeth Borne, le porte-parole du gouvernement a déclaré que cette réunion portera "sur la réforme des retraites, mais aussi sur toutes les questions liées au travail". "Nous sommes dans cette volonté de dialogue", a-t-il assuré. Suivez notre direct.

Prévis de grève pour les éboueurs à Paris. La CGT a déposé un préavis de grève "reconductible et indéterminé" pour les éboueurs parisiens à partir du 13 avril, à la veille de la décision du Conseil constitutionnel sur la validité ou non de cette réforme. Le mouvement a été suspendu le 29 mars après plusieurs semaines de grève, menant à l'entassement des déchets dans la rue, jusqu'à 10 000 tonnes.

Les rencontres à Matignon continuent. La Première ministre, Elisabeth Borne, multiplie les réunions avec les responsables politiques et les organisations syndicales et patronales. Après le groupe Liot lundi, elle doit recevoir mardi Marine Tondelier, secrétaire nationale d'EELV, et Olivier Faure, premier secrétaire du PS. Ces deux derniers ont demandé de consacrer cette rencontre à "la crise que traverse le pays", a rapporté Marine Tondelier à franceinfo. Ils seront reçus en tant que chefs de parti, les chefs des groupes parlementaires ayant décliné l'invitation initiale.

Le RN "grand gagnant" de la séquence. Le Rassemblement national "a clairement le vent en poupe" à la suite de l'épisode sur la réforme des retraites, malgré sa "faible implication" dans la séquence, selon une étude de la Fondation Jean-Jaurès publiée mardi. "L'envolée du Rassemblement national est (...) spectaculaire pendant cette séquence des retraites, les intentions de vote augmentant de 7 points, si de nouvelles élections législatives devaient avoir lieu", détaille le groupe de réflexion.

La Défenseure des droits saisie sur le maintien de l'ordre. La Défenseure des droits, Claire Hédon, a reçu 90 saisines depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites, a-t-elle annoncé mardi à franceinfo. Ces saisines concernent des personnes se disant victimes ou témoins de violences de la part des forces de l'ordre, de privation de liberté dans les nasses ou d'interpellations suivies de gardes à vue.