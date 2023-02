DIRECT. Retraites : la présidente de l'Assemblée nationale veut que le régime des députés "s'aligne" sur "celui des Français" si la réforme est votée

Ce qu'il faut savoir

A quelle enseigne les députés seront-ils logés pour leur retraite ? Depuis 2018, leur régime de retraite est aligné sur celui de la fonction publique d'Etat. Le projet de loi du gouvernement ne prévoit aucune modification, car seul le bureau de l'Assemblée nationale peut décider d'éventuels changements. "A chaque réforme législative qui vient toucher le régime des retraites pour l'ensemble de la patrie, nous le transposons pour que le régime de l'Assemblée nationale soit strictement aligné sur celui des Français", a rappelé dimanche 5 février, la présidente de l'hémicycle dans "Dimanche en politique" sur France 3. "Nous nous y attellerons une fois que la loi est votée", s'est engagé Yaël Braun-Pivet. Suivez notre direct.

Le gouvernement prêt à "améliorer le texte". A la veille du lancement des débats dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, Olivier Véran assure que le gouvernement soutiendra "des amendements qui viendront de la majorité ou des oppositions". "On ne cède pas, quand on enrichit, on gagne toujours", a estimé dimanche le porte-parole du gouvernement au micro d'Europe 1 et Cnews

Le dispositif pour les carrières longues étendu aux personnes qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans. Ces actifs "pourront ainsi partir à 63 ans", et non à 64 ans, a annoncé la Première ministre auprès du Journal du dimanche. Avec cette annonce, Elisabeth Borne dit "entendre la demande" des Républicains. Mais les députés LR veulent aller encore plus loin, en limitant la durée de cotisation à 43 ans pour toutes les carrières longues, comme pour le reste des travailleurs. Le texte du gouvernement prévoit pour l'heure que ceux qui ont commencé à travailler tôt, avant 20 ans, pourront bénéficier d'un départ anticipé, à condition de cotiser durant 44 ans.

Le député LR Pierre-Henri Dumont prêt à voter contre la réforme. "Ouvrir le dispositif carrières longues à ceux qui ont entre 20 et 21 ans, qui ont commencé entre 20 et 21 ans, en réalité, ne permet pas de lutter contre l'injustice que nous dénoncions", fustige dimanche sur franceinfo l'élu du Pas-de-Calais. La Première ministre "a ouvert la voie mais il y a encore une marge à donner sur la reconnaissance des carrières longues et sur la primauté donnée aux 43 années de cotisations par rapport à l'âge", réagit également auprès de franceinfo Stéphane Viry, coresponsable sur le texte chez les députés LR.

Elisabeth Borne ne "répond pas à la préoccupation qui est celle de millions de travailleurs", déplore Laurent Berger. Le patron de la CFDT estime que l'élargissement du dispositif carrières longues aux personnes ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans n'est qu'une "rustine". "Le problème de base de cette réforme, c'est le report de l'âge légal à 64 ans qui accentue les inégalités inhérentes au monde du travail", a-t-il martelé dimanche dans l'émission "Questions politiques" sur France Inter, avec franceinfo et Le Monde.