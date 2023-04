DIRECT. Réforme des retraites : 111 personnes ont été interpellées en France lors de la onzième journée de mobilisation

Ce qu'il faut savoir

Lors de la onzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, 154 membres des forces de l'ordre ont été blessés et 111 personnes interpellées au niveau national, a annoncé jeudi 6 avril dans la soirée le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Les manifestations ont réuni "près de deux millions" de participants, selon les syndicats, tandis que le ministère de l'Intérieur en a recensé 570 000, en nette baisse par rapport à la dernière journée d'action du 28 mars (740 000). Suivez notre direct.

Elisabeth Borne dans l'Aveyron. Le gouvernement entend s'afficher à l'action. Au lendemain d'une nouvelle journée de mobilisation, la Première ministre se rend dans l'Aveyron vendredi pour un déplacement sur le thème de la santé. Elle doit notamment visiter un cabinet médical, puis un hôpital. "C'est important qu'on se déplace, cela fait du bien de prendre l'air et de voir des gens", a lâché son entourage.

Une 12e journée. Malgré le fléchissement de la participation, l'intersyndicale a appelé à une 12e journée de grèves et de manifestations contre la réforme des retraites, jeudi 13 avril. Elle aura donc lieu à la veille de la décision très attendue du Conseil constitutionnel.

Les grèves moins marquées. A la SNCF, le mouvement a été moins suivi jeudi, avec trois TGV sur quatre et un TER sur deux et, à Paris, un trafic "quasi normal" pour le métro et le RER. Côté raffineries, après l'annonce du redémarrage de la production du site Esso-ExxonMobil de Port-Jérôme-Gravenchon (Seine-Maritime), sa voisine TotalEnergies à Gonfreville-L'Orcher est restée la seule dont la production était encore arrêtée. Dans l'éducation, le ministère a recensé moins de 8% d'enseignants grévistes. Quelques lycées et universités ont fait l'objet de blocages, comme la Sorbonne ou Assas.