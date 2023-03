DIRECT. Réforme des retraites : "Quasiment toutes les organisations ont répondu favorablement" à l'invitation d'Elisabeth Borne, annonce la numéro 2 de la CFDT

#FOOT L'OL et le PSG disputent ce soir leur match retour en quarts de finale de la Ligue des champions féminine. Lyon et Paris affrontent respectivement Chelsea et Wolfsburg. Les deux clubs français ont perdu à l'aller et risquent une élimination précoce, alors qu'il n'y a pas eu de demi-finales sans Lyon ou Paris depuis 2014. Notre journaliste Julien Faure vous explique pourquoi les deux équipes ont des raisons de s'inquiéter.

(DENIS CHARLET / AFP)