DIRECT. Grève à la RATP : le trafic extrêmement perturbé dans les transports parisiens

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #RATP

: La grève de la RATP a aussi des conséquences indirectes sur le trafic routier en Ile-de-France. Il y a en ce moment 140 km de bouchons cumulés, selon la Direction des routes de la région, contre 80 km environ en temps normal. L'A6, l'A4, l'A1 et l'A15 sont particulièrement encombrés.

: Rarement si PEU de monde dans la 14...

: Les tout premiers retours sur l'affluence dans les lignes 1 et 14, les seules qui circulent à plein régime ce matin, sont plutôt rassurants pour les voyageurs. La RATP avertissait d'un "risque de saturation".

: En une ce matin, Le Parisien fait le choix surprenant de ne pas du tout mentionner la grève massive dans les transports parisiens. Et met en avant un dossier sur le coût des mesures décidés en réponse à la mobilisation des "gilets jaunes", qui selon le journal creusent le déficit budgétaire du pays.







: Si vous vivez en région parisienne, n'hésitez pas à nous raconter comment vous vous organisez pour vous déplacer ce matin, et à envoyer des photos de la situation dans les transports. Notre journaliste Jean-Loup Adénor sera également sur le pont tout à l'heure.

: Si certaines lignes vont tout de même fonctionner aujourd'hui, la RATP ne pourra pas assurer ce qui serait considéré comme le service minimum. Nous vous expliquons dans cet article ce que dit la loi à ce sujet, et pourquoi cette journée pourrait coûter cher à la RATP.

: Rappelons que la période d'heures de pointe débute à 6h30, et durera jusqu'à 9h30. En dehors de ce créneau, et de la période 17h-20h, les lignes 4, 7, 8 et 9 ne fonctionneront pas du tout non plus, tout comme les RER A et B et les tramways T1, T2, T3a, T6, T7 et T8.

: A Paris, le RER et les quelques lignes de métro en service ce matin ont commencé à fonctionner. Le bulletin de la RATP sur l'état du trafic en direct confirme les prévisions déjà annoncés : 10 des 16 lignes de métro sont fermées, et les lignes 4, 7, 8 et 9 fonctionneront à une fréquence très réduite, seulement sur certains tronçons et uniquement aux heures de pointe. La 1 et la 14, automatiques, circulent normalement.

: La RATP confirme ses précisions ce matin, le trafic est "extrêmement perturbé" dans les transports parisiens.

: Commençons par rappeler les principales infos de ces dernières heures :



Un grève d'une ampleur rarement vue est annoncée à la RATP. Les agents protestent contre la réforme des retraites. Une grande partie des transports d'Ile-de-France sont complètement à l'arrêt : voici un résumé des prévisions de trafic.



Sandrine Doucent, la compagne de Richard Ferrand, a été placée sous le statut de témoin assisté pour "complicité de prise illégale d’intérêts et recel" dans l'affaire des Mutuelles de Bretagne.





Des consultations avec les partenaires sociaux mais également citoyennes jusqu'à la fin de l'année, l'objectif d'une loi votée à l'été 2020... Edouard Philippe a détaillé hier le calendrier et la méthode de la réforme des retraites.



Après des mois d'alourdissement des sanctions, Donald Trump a semblé ouvrir la porte à un rapprochement avec Téhéran, affirmant que "l'Iran veut une rencontre" avec lui.