DIRECT. Grève du 22 décembre : Emmanuel Macron appelle les grévistes "à savoir faire trêve"

: "Le réveillon s'annonce bien triste pour les hôteliers parisiens", a regretté Laurent Duc ce dimanche sur franceinfo. Le président de la branche hôtellerie française de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) a comptabilisé "une baisse des réservations de 40 à 50% pour les hôtels" à Paris depuis le début du mouvement de grève contre la réforme des retraites.

: "Cette grève, on ne l'a pas gagnée tous seuls, les mineurs. Sans tous les gens qui nous ont aidés, jamais on aurait tenu 34 jours, jamais on aurait fait plier de Gaulle."

: Retour sur la grève de 1963 : j'ai eu l'occasion d'interroger des mineurs qui ont fait des collectes dans la banlieue rouge de Paris, leur famille qui racontent le système D dans le coron et les Hollandais qui débarquent à l'improviste pour chercher du pain et quelques-uns des enfants du bassin minier qui ont été hébergés gratuitement un peu partout en France pendant les vacances de Pâques pour soulager leurs proches. Voici leur histoire.









: Stations fermées, entretien des voies, gestion des pubs... Comment la RATP gère son réseau pendant la grève ? On vous dit tout dans notre article. "Toutes les stations sont régulièrement nettoyées", assure la RATP. Pour la régie, il s'agit d'être prête le jour de la réouverture des stations au public.

: En 1963, la cagnotte des mineurs (qu'ils ont en partie collectée sur les marchés des autres régions, à l'époque Leetchi ou Le Pot Commun n'existent pas) atteint au total l'équivalent de 2 millions d'euros, record à battre. Des dons affluent aussi d'URSS, du Chili, du Pérou, de Belgique... Sans parler des généreux particuliers, au premier rang desquels Johnny Hallyday, qui laisse le cachet d'un de ses concerts de l'époque aux gueules noires.









: Je vais vous parler d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. On remonte le temps, direction l'année 1963, pour évoquer la grève des mineurs qui avait duré cinq semaines. Si ce conflit social est l'un des plus durs du XXe siècle en France, il est entré dans l'histoire pour l'élan de solidarité incroyable qui a traversé l'Hexagone... et le monde entier. Récit.









: On débute avec un premier point sur l'actualité de ce dimanche matin :



La tempête Fabien continue de fouetter le sud du pays. Quatre départements sont toujours placés en vigilance orange pour "vents violents" et pour des risques d'inondations. Des vents à près de 200 km/h ont été enregistrés en Haute-Corse et 95 000 foyers sont privés d'électricité en Nouvelle-Aquitaine. Le point dans notre article.



Depuis Abidjan, Emmanuel Macron a appelé les grévistes opposés à la réforme des retraites à "savoir faire trêve". Le chef de l'Etat a par ailleurs annoncé qu'il renonçait par avance à sa future retraite d'ancien président de la République.



• Les Franciliens ne pourront pas (ou très peu) compter sur les métros, tramways, bus et RER pour se déplacer dans Paris et en Ile-de-France aujourd'hui. Quatorze lignes de métros seront ainsi fermées, selon la RATP.



La Ligue 1 a offert un joli cadeau de Noël aux amateurs de foot avec une 19e journée à 35 buts.