DIRECT. Grève contre la réforme des retraites : déjà 290 km de bouchons en Ile-de-France en ce jour de départ en vacances

: Le secrétaire général de l'Unsa, Laurent Escure, annonce que la branche ferroviaire de son syndicat appelle à une pause du mouvement de grève à la SNCF. L'Unsa est le deuxième syndicat de l'entreprise ferroviaire, mais seulement le cinquième chez les conducteurs.

: En attendant la déclaration d'Edouard Philippe, on peut déjà avoir une idée de ce qu'il s'est dit lors de cette réunion, grâce aux réactions des leaders patronaux et syndicaux :

• Le gouvernement n'a rien lâché sur l'âge pivot, considéré par la CFDT comme "la ligne rouge".

• Des discussions vont avoir lieu début janvier sur quatre points : la pénibilité, le minimum contributif, la transition vers le nouveau système et les fins de carrière.

• Le Premier ministre juge essentiel que le nouveau système soit équilibré financièrement dès sa mise en œuvre.

: "C'est au gouvernement d'appuyer sur le bouton stop", lance Yves Veyrier, qui estime que le système par points proposé par le gouvernement est "la pire des idées".

: "On a très peu évolué, nous en sommes quasiment au point où nous en étions fin juillet", déclare le secrétaire général de FO, Yves Veyrier, à la sortie de la réunion avec les partenaires sociaux à Matignon.

: Laurent Berger affirme que la CFDT se rendra aux réunions de travail prévues début janvier, "mais il y a un point dur, cette question de la recherche de l'équilibre à court terme", souligne-t-il.

: "Sur le point qui fâche, l'âge d'équilibre, il y a un désaccord", affirme le leader de la CFDT, Laurent Berger.

: La tonalité est différente du côté du patronat. Le leader de la CPME, François Asselin, a affirmé que le Premier ministre avait accepté de parler de quatre sujets : "la pénibilité, le minimum contributif, la transition pour les actifs, et les fins de carrière".

: "Il n'y a pas de scoop, le Premier ministre confirme qu'il veut mettre en place un système par points", a déclaré Philippe Martinez après la réunion qui s'est tenue à Matignon. "Il n'y a pas beaucoup d'annonces, si ce n'est de nous dire 'il faut qu'on se voie pour des précisions sur la pénibilité, les mesures d'âge, etc.", a-t-il déclaré.

: Le leader de la CGT, Philippe Martinez, annonce, "au nom de l'intersyndicale", une nouvelle journée d'action interprofessionnelle le 9 janvier.



: Attention si vous envisagez d'emprunter un TER longue distance depuis Paris ce week-end. Pour vendredi, samedi et dimanche, tous les trains TER circulant sur les lignes suivantes sont déjà complets, et il n'est plus possible d'acheter un billet. Les personnes n'ayant pas de billet doivent reporter leur voyage, prévient la SNCF :



Paris-Auxerre-Clamecy

Paris-Auxerre- Avalon

Paris-Dijon-Lyon

Paris-Laroche-Migennes

Paris-Orléans-Tours

Paris-Bourges

Paris-Mulhouse (limité à Troyes)

Paris-Strasbourg (limité à Châlons)

: La RATP a annoncé les prévisions du trafic pour demain. Elles sont identiques par rapport à hier avec toujours 6 lignes de métro totalement fermées.

: Voici les prévisions annoncées par la SCNF qui annonce un trafic toujours "très perturbé".



• TRANSILIEN : 1 train sur 4 en moyenne



• TER : 4 circulations sur 10 en moyenne



• TGV : 1 train sur 2 en moyenne



• International : trafic perturbé



• Intercités : 1 train sur 4 en moyenne



: Amélioration du trafic SNCF prévue pour demain avec 1 TGV sur 2 en moyenne et 1 Intercité sur 4 en moyenne.

: Cyril Chabanier et les autres leaders syndicaux et patronaux sont en train d'arriver à Matignon pour une réunion "multilatérale" avec Edouard Philippe. "J'espère qu'il y aura des avancées", a annoncé le président de la CFTC.

: La SNCF précise que sur les 400 000 clients qui vont voyager à ces dates, 52% auront un "train confirmé et garanti". Les 48% restants sont invités à échanger leur billet pour réserver une place "dans un train dont la circulation est garantie". La société recommande de procéder "le plus tôt possible à cet échange pour bénéficier d'un choix de places disponibles satisfaisant".

: La SNCF annonce que 41% des TGV et des Intercités seront garantis les 23 et 24 décembre.

: Nouvelle journée de manifestations aujourd'hui un peu partout en France. Voici le point à la mi-journée sur cette journée d'action qui se déroule à l'appel de tous les syndicats.