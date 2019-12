DIRECT. Grève contre la réforme des retraites : voir des Français bloqués à Noël est une idée "insupportable", pour Julien Denormandie

Ce qu'il faut savoir

Le ton monte entre les principaux syndicats et le gouvernement, dimanche 15 décembre, à l'occasion du onzième jour de grève dans les transports et à l'avant-veille d'une journée de manifestations contre le projet de réforme des retraites. Le ministre du Logement, Julien Denormandie, a appelé dimanche les syndicats à la responsabilité et au dialogue. "Qui peut comprendre que pendant les fêtes de Noël, pour essayer de se faire entendre, on va bloquer celles et ceux qui veulent passer ces moments familiaux ? Moi, cette idée m'est insupportable, je crois comme [pour] beaucoup de Français", a-t-il déclaré sur franceinfo.

Trafic toujours réduit dans les transports. Le trafic reste très perturbé dimanche et lundi avec toujours un quart des TGV et un tiers des TER, ainsi que la quasi-totalité des lignes parisiennes de métro fermées. Lundi, le trafic sera "très réduit" à la RATP.

"Il faut retirer l'âge d'équilibre, un point c'est tout." Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, a réclamé au gouvernement de retirer "l'âge d'équilibre" (âge pivot) du texte de la réforme, au cours d'un entretien au JDD. Si ce point n'est pas satisfait, son syndicat pourrait lancer des mobilisations supplémentaires en janvier.

Le haut-commissaire aux retraites fragilisé. Après plusieurs omissions révélées dans la presse, Jean-Paul Delevoye a rectifié sa déclaration d'intérêts qui compte désormais 13 mandats dont 11 bénévoles. Le Premier ministre, Edouard Philippe, lui a toutefois apporté son soutien.