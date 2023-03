DIRECT. Grève contre la réforme des retraites : les syndicats appellent à "mettre le pays à l'arrêt", d'importantes perturbations dans les transports et les écoles

Ce qu'il faut savoir

C'est le mot d'ordre de l'intersyndicale : "Ensemble, le 7 mars, mettons la France à l'arrêt." Les opposants à la réforme des retraites entendent envoyer un signal fort au gouvernement lors de cette journée du mardi 7 mars. De nombreux secteurs ont appelé à une grève reconductible.

Entre 1,1 et 1,4 million de manifestants sont attendus en France dont 60 à 90 000 à Paris, selon les renseignements territoriaux auprès de franceinfo. De leur côté, la SNCF et la RATP ont averti que le trafic serait très affecté mardi. Suivez notre direct.

>> Réforme des retraites : transports, écoles, industries... A quoi faut-il s'attendre pour la journée de mobilisation de mardi ?

60% de grévistes dans l'éducation nationale. Les personnels de l'éducation nationale devraient être nombreux à faire grève, mardi. Le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire, prévoit que plus de 60% des enseignants du premier degré seront ainsi grévistes, a-t-il annoncé à l'AFP. Le taux de grévistes le plus élevé chez les enseignants date du 19 janvier, lors de la première journée d'action, avec 42,35% dans le primaire et 34,66% dans le secondaire selon le ministère. Le 19 janvier, les syndicats avaient eux recensé jusqu'à 70% d'enseignants grévistes dans le primaire et 65% dans les collèges et lycées.

Un trafic "très perturbé" dans les transports. La mobilisation sera très importante dans les transports. La SNCF et la RATP ont confirmé, lundi, les prévisions de trafic pour leurs réseaux : la circulation des trains en France sera "très fortement perturbée" pour les TGV comme pour les TER, et "très perturbée" dans le métro et le RER en Ile-de-France.

"Les plus modestes" seront les "premiers pénalisés" par les grèves, selon Elisabeth Borne. "Une France à l'arrêt", comme l'envisagent l'ensemble des organisations syndicales, "c'est évidemment mauvais pour nos concitoyens" et "les premiers pénalisés, quand on a des grèves, ce sont les Français les plus modestes", a affirmé Elisabeth Borne lundi, sur France 5.

Les grèves ont commencé lundi matin. En cours depuis dimanche soir, le mouvement de grève chez les routiers a des conséquences "dans les grands pôles logistiques et sur les grandes villes". "Le chargement des camions et la distribution dans les grandes surfaces" vont être perturbés, a déclaré José Zydower, secrétaire fédéral des transports et de la logistique FO-UNCP, sur franceinfo. Des barrages filtrants ont également eu lieu à Lesquin (Nord) ou à Rouen (Seine-Maritime). A Paris, les éboueurs de la Ville ont entamé lundi un mouvement de grève qui doit se poursuivre mardi, ont annoncé la mairie de Paris et la CGT.