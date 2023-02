DIRECT. Réforme des retraites : Philippe Martinez menace de "grèves plus massives et reconductibles" si "le gouvernement persiste"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #RETRAITES

: Bonjour @Phillipe Nours, le site duCentre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss) explique que les indépendants ont également droit à une majoration de leur durée d'assurance pour leurs enfants, selon des règles similaires à celles appliquées aux salariés du privé : quatre trimestres pour la naissance ou l'adoption et quatre trimestres pour l'éducation. #

: Bonjour ces trimestres liés aux enfants ne concerne que les salariés pas les indépendants ?

: En réponse à une demande des Républicains, la Première ministre souhaite étendre le dispositif "carrières longues" à ceux ayant commencé à travailler entre 20 ans et 21 ans. Qui est concerné ? Quels sont les effets des nouvelles mesures sur les actifs ? Je vous résume le contenu de ce dispositif et ce qui pourrait changer avec la réforme.

: "Je crois qu'il faut aller au débat pour faire la démonstration que cette réforme est rejetée par la population."



Aux côtés de Philippe Martinez, le leader de la CFDT espère que les députés vont pouvoir discuter du cœur du projet de loi du gouvernement, alors que plus de 16 000 amendements restent à étudier avant vendredi 17 février.



: Le projet de loi ne prévoit pas de changement majeur sur ce point. Notez toutefois que le gouvernement souhaite que les trimestres d’assurance vieillesse du parent au foyer (AVPF) puissent être considérés comme des trimestres cotisés et être pris en compte pour un départ anticipé en "carrières longues".

: Dans la fonction publique, le système est moins avantageux. La bonification est de quatre trimestres pour les enfants nés ou adoptés avant 2004, à condition que le fonctionnaire ait interrompu ou réduit son activité pendant au moins deux mois au moment de l'arrivée de l'enfant, comme l'explique ce site de la Direction générale des finances publiques. Pour les enfants nés ou adoptés après 2004, il est possible de bénéficier d'une majoration de la durée d'assurance de deux trimestres.

: Bonjour @Valou77, vous êtes nombreux à nous interroger sur les trimestres accordés au titre de la naissance d'un enfant. Les salariés du privé bénéficient de huit trimestres supplémentaires pour la naissance d'un enfant : quatre au titre de la maternité ou de l'adoption, et quatre au titre de l'éducation de l'enfant. Pour les enfants nés avant 2010, ces trimestres sont automatiquement accordés à la mère. Depuis cette date, les trimestres d'adoption et d'éducation peuvent être répartis entre les deux parents.





: Bonjour, Quid des trimestres "enfants" ?

: Dans le cortège parisien, Philippe Martinez appelle à des grèves "plus dures, plus nombreuses, plus massives" pour tenter de faire plier le gouvernement.

: "Les chiffres qu'on a des manifestations montrent qu'on est au moins au niveau du 19, si ce n'est plus."



Depuis la place de l'Opéra, à Paris, le secrétaire général de la CGT s'est adressé aux journalistes avant la troisième manifestation parisienne, cet après-midi. Le leader syndical en a profité pour faire un bilan des mobilisations dans les autres villes de France, ce matin. "On est dans un très haut niveau, entre le 19 et le 31 en termes de mobilisation. Entre aujourd'hui et ceux qui viennent samedi, on sera largement au-dessus du 31", explique-t-il.

: Manifestation en cours sur le Vieux-Port de Marseille pour le troisième acte de la mobilisation contre la réforme des retraites➡️ Suivez notre direct : https://t.co/pSHBFIlAz0#retraites #greve7février 🎦 FTV https://t.co/LFhud1opFN

: La mobilisation a eu lieu ce matin dans de nombreuses villes métropolitaines. A Nice, il y a eu entre 7 000 et 20 000 manifestants, selon les estimations des forces de l'ordre et des syndicats. A Marseille, un pantin d'Elisabeth Borne a notamment été aperçu en ouverture du cortège.

: Un petit mot des embouteillages en cette journée de mobilisation : 111 kilomètres de bouchons cumulés ont été enregistrés dans toute la France à midi, ce qui correspond à un "niveau faible" de perturbations, explique Bison Futé.

: "Cela suffit. Les débats doivent se tenir sereinement dans l’hémicycle et ils se tiendront sans aucune pression. Je souhaite que chaque parlementaire puisse être complètement libre de ses prises de position", poursuit @YaelBRAUNPIVET

: La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, estime que les mystérieux appels reçus par les parlementaires RN relèvent d'une pratique "gravissime, honteuse et indigne". Elle évoque aussi des dégradations, "des tags sur la porte de l'Assemblée nationale ainsi que sur la statue du palais Bourbon".

: À l'occasion de la troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, ma collègue Alice Galopin, journaliste économie, répondra dès 13 heures à vos questions sur le fonctionnement actuel du système et les enjeux du projet de loi du gouvernement. Envoyez-nous dans les commentaires de ce live vos interrogations.

: Ferracci, député Renaissance proche d'Emmanuel Macron, assure que "la détermination va rester" du côté de la majorité présidentielle pour faire passer le texte sur la réforme des retraites malgré la nouvelle journée de mobilisation. "Nous sommes convaincus qu'il y a un problème structurel dans notre système de retraite par répartition", martèle le député au micro de Sud Radio.

: Lors de cette nouvelle journée de manifestations contre la réforme des retraites, la mobilisation du secteur privé reste difficile à prévoir. "Je ne veux pas pénaliser mon entreprise", confie ainsi à franceinfo une salariée du privé qui hésite à faire grève.









: « La retraite à 60 ans, bosser mieux et moins longtemps, nous on veut vivre ! »Les Rosies @attac_fr devant l’#AssembléeNationale, comme un prélude à une nouvelle mobilisation historique ✊#grève7février https://t.co/ycVK1ir4ll















: L'association Attac n'a pas hésité à redécorer ce matin une statue près de l'Assemblée nationale pour protester contre la réforme des retraites.

: "On ne peut pas gouverner très longtemps contre son propre pays."



Olivier Faure appelle le gouvernement à renoncer à sa réforme des retraites, au deuxième jour de débat à l'Assemblée sur le texte. Il souligne sur LCI que cette réforme "est ultra-minoritaire dans le pays : c'est 93% des actifs qui sont opposés à cette réforme, c'est les deux tiers des Français qui s'y opposent".

: La page d'accueil de franceinfo.fr, le live et certaines rubriques peuvent ne pas être actualisés aujourd'hui, en raison d'un mouvement de grève à l'appel de l'intersyndicale CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires et FSU contre la réforme des retraites. Des perturbations peuvent également toucher les antennes de la radio et de la télévision (canal 27).

: Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse annonce un taux moyen de dans le cadre de la mobilisation du jour au sein de l'Education nationale pour les académies métropolitaines. Ils étaient 23,52%, toujours selon un communiqué de l'Education nationale.

: On appelle cela "prendre quelqu'un au mot". Puisqu'"ils veulent couler nos retraites", Sébastien, enseignant dans un lycée de Boulogne-sur-Mer, a donc enfilé sa combinaison de plongée. Et le message est clair : "On est prêts à tenir."







: "C'est un bras de fer (...) On est entrés dans un moment de grande tension. C'est cette semaine que beaucoup de choses vont se jouer."



Jean-Luc Mélenchon participe à la mobilisation à la gare de Lyon, à Paris. Emmanuel Macron "essaye de commencer son nouveau quinquennat par un coup de force, avec une réforme injuste", estime l'ancien candidat à la présidentielle.



: Comment le dispositif carrières longues va-t-il évoluer ? Quels changements pour les régimes spéciaux ? Combien de trimestres supplémentaires faudra-t-il cotiser ? Envoyez-nous dans les commentaires de ce live vos questions sur la réforme du gouvernement et sur le fonctionnement du système des retraites. Notre journaliste économie Alice Galopin y répondra ici en début d'après-midi.





: On retrouve notre journaliste Raphaël Godet qui suit la mobilisation à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). Il a rencontré Gaël et Camille, 8 et 12 ans. Tous les deux ont profité des vacances pour faire cette pancarte. Et la maman Elodie a validé.











: Bonjour @maro. Comme on vous le disait hier, c'est un peu moins. Les renseignements prévoient la participation de 900 000 à 1,1 million de personnes aux manifestations du jour contre le projet de réforme des retraites, alors que pour la mobilisation du 31 janvier ils avaient alors tablé sur 1 à 1,2 million de manifestants dans toute la France.

: Bonjour, J'essaie une nouvelle tentative avec cette question : est-ce que les renseignements donnent des chiffres supérieurs ou moins élevés que lors de la précédente grève dans leurs prévisions ? Merci !

: Il y avait tellement de monde les deux dernières fois que les syndicats ont décidé d'organiser une deuxième manifestation ce soir à 18h30, "pour les personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas faire grève en journée".

: A Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), le cortège s'élance à l'instant du port. Ils étaient 6 500 lors de la première manifestation selon les syndicats, 8 000 lors de la deuxième. Et aujourd'hui ? "On compte faire aussi bien", me raconte la CGT. En tout cas, on a prévu le coup : 3 000 tracts vont être distribués, c'est trois fois plus que d'habitude.











: "Bonsoir, c'est le centre hospitalier à l'appareil." Des députés du Rassemblement national mais aussi de la majorité présidentielle ont dénoncé des menaces sous forme de lettre ou de messages sur leur répondeur, en plein débat sur la réforme des retraites. La plupart ont décidé de porter plainte. Voici ce que disent ces mystérieux messages reçus par les élus

: Bonjour @Orléanaise 45. Vous pouvez suivre les discussions en direct sur le site de l'Assemblée nationale. En ce moment, les députés posent leurs questions au gouvernement. Bonne séance !





: Bonjour, où peut-on suivre les débats sur la réforme des retraites svp ? Merci et bonne journée :)

: Bonjour @Marc. Effectivement, des perturbations sont à prévoir sur franceinfo, en raison d'un mouvement de grève à l'appel de l'intersyndicale contre la réforme des retraites. La page d'accueil de franceinfo.fr, le live et certaines rubriques peuvent ne pas être actualisés. Des perturbations peuvent également toucher les antennes de la radio et de la télévision (canal 27).

: A propos vous avez aussi omis la grève à France Info !

: Le gouvernement a "déjà tellement reculé qu’on ne sait même plus ce qu’il reste à négocier", a estimé ce matin sur France 2 Jean-François Copé. "Il y avait une économie de 17 milliards d’euros au départ qui devait permettre de pérenniser notre système, avec toutes les concessions on est descendu à 10 milliards d’euros, tout cela a de moins en moins de sens", selon le maire LR de Meaux.





: La réforme des retraites est "tellement injuste", avec "beaucoup de mensonges et une absence totale de dialogue", déplore la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo sur franceinfo. Le gouvernement doit "retirer cette réforme", vue comme une "régression sociale".



: "On a affaire à un président de la République, parce que c'est lui qui est au cœur de tout ça, qui veut, par ego surdimensionné, montrer que lui, il est capable de faire passer une réforme. Quel que soit l'avis de l'opinion publique, quel que soit l'avis des citoyens, et c'est dangereux de raisonner comme ça."



Le secrétaire général de la CGT dénonce sur RTL l'attitude d'Emmanuel Macron, accusé par le leader syndical de vouloir faire passer la réforme des retraites à tout prix avec le risque que le Rassemblement national "prenne l'Elysée" en 2027.

: Bonjour @sab. Si vous êtes salariée dans le privé, vous avez le droit à huit trimestres qui sont attribués à la mère (quatre pour la maternité ou l’accueil d’un enfant adopté et quatre pour l’éducation), sauf si les parents demandent une répartition. En revanche, si vous êtes fonctionnaire, vous avez droit à seulement quatre trimestres. A noter que ces droits ne changent pas avec la réforme des retraites.

: Bonjour ,J'ai beau écouter les infos sur la réforme de la retraite, je ne comprends pas si les trimestres par enfant sont maintenus ou pas. Pouvez-vous apporter un éclairage à ce sujet svp ? Merci bcp car je sais l'actualité chargée.

: "On ne veut pas bordéliser les facs", assure sur franceinfo Etienne Matignon, président de la Fage. L'organisation étudiante "n'appelle pas au blocage" des universités, alors que des actions sur certains sites ne sont pas exclues pour la troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Suivez notre direct.

: Les grévistes d'EDF ont procédé depuis hier à des baisses de production d'électricité de, soit l'équivalent de plus de quatre réacteurs nucléaires, mais sans provoquer de coupures, pour s'opposer au projet de réforme des retraites, indiquent la CGT et le site internet d'EDF. Plusieurs centrales nucléaires étaient touchées, avec "de forts taux de grévistes" et des "filtrages à l'entrée des sites", selon Fabrice Coudour, secrétaire fédéral de la FNME-CGT.

: "Il faut augmenter les arrêts de production un peu partout dans le pays", réclame sur franceinfo Laurent Brun, secrétaire général de la CGT Cheminots, alors que l'ensemble des syndicats des transports appelle à faire grève aujourd'hui, pour la troisième journée de mobilisation. "Si on en reste à des journées comme celles-là, on en fait encore trois ou quatre, le gouvernement passera son projet, et qu'arrivera-t-il ensuite ?"

: Plus d'un salarié sur deux (56%) des raffineries TotalEnergies sont donc en grève à l'appel de la CGT, selon la direction. "Les expéditions de produits au départ des sites de TotalEnergies sont interrompues ce jour", prévient cette dernière, soit des modalités d'action similaires à celles des précédentes journées d'action contre le projet de réforme des retraites.

: Le taux de grévistes se situe entre 75 et 100% chez TotalEnergies, selon la CGT. Il est à plus de 50% selon la direction

: Bonjour . Selon Mediapart (lien abonnés), Olivier Dussopt "a menti". Dans un nouvel article, le site d'investigations révèle que la police a saisi au domicile du ministre du Travail un document révélant des échanges compromettants avec l’un des leaders français de la gestion de l’eau. Le ministre, en première ligne sur la réforme des retraites, est accusé dans ce dossier de "favoritisme" dans l'attribution d'un marché public en tant que maire d’Annonay (Ardèche).

: Mediapart aurait sorti un nouvel article sur l'affaire Dussopt ?

: "La droite, elle incarne la raison plutôt que la passion (...) On a aujourd'hui à droite des gens qui ont perdu leur boussole et qui sont dans un chemin plus personnel."



L'ancien leader de la droite Jean-François Copé demande sur France 2 aux députés LR de voter la réforme des retraites."Un parti de gouvernement, c'est un parti qui assume."

: Oui, notre projet a un coût : moins de 10 milliards d’euros. Mais en contrepartie, des recettes nouvelles : taxe sur les super dividendes et les super profits, augmentation des recettes permises par les gains de productivité et la hausse du taux d’activité des jeunes. https://t.co/TRuCoo7Yfv