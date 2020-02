Les égoutiers ont-ils une espérance de vie inférieure de dix-sept ans à la moyenne des Français ? Récemment, on l’a notamment entendu dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon, en marge d’une manifestation d’égoutiers contre la réforme des retraites. Le leader insoumis n’est pas le seul à avancer ce chiffre : de nombreux articles de presse, tout comme France Inter, les ont aussi mentionnés, sans préciser la provenance, ou en citant des sources très différentes comme l’Institut national de l’environnement industriel et des risques ou l’Institut national de la santé et de la recherche médicale.

Problème : aucune de ces organisations n’a publié d’étude sur l’espérance de vie des égoutiers. Seul l’Institut national de recherche et de sécurité (l’INRS) a en fait publié des chiffres spécifiquement sur la surmortalité des égoutiers de Paris, en 2006 et 2009. Mais sans faire aucun calcul concernant l’espérance de vie. L’INRS a expliqué à Désintox que le nombre d’égoutiers à Paris est en effet trop réduit pour que ces calculs soient pertinents.

Alors d’où vient le chiffre de dix-sept ans d’écart ? Impossible de le retrouver : il a peut-être été calculé en faisant une extrapolation imprécise des chiffres de l’INRS. Dans tous les cas, il circule sans que personne n'ait songé à aller le vérifier à la source.

Une seule certitude : les études existantes démontrent bien une réelle surmortalité des hommes qui assurent l’entretien des égouts.

