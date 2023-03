"Cela n’aurait fait qu’ajouter de la pression" : les réactions de Londoniens après le report de la visite en France de Charles III

Les images de la porte enflammée de la mairie de Bordeaux ont largement tourné aussi à Londres, tout comme celles des importants rassemblements contre la réforme des retraites, jeudi 23 mars, dans toute la France. Cathy a vu tout ça à la télévision, elle s’attendait à cette annulation du voyage en France de Charles III. "Je ne suis pas surprise du tout. Je n’avais pas peur pour le Roi mais ça n’aurait fait qu’ajouter de la pression avec ce qui se passe en France. Avec tous ces problèmes de sécurité, ce n’est sans doute pas le bon moment pour y aller", indique-t-elle.

>>Charles III : la visite du souverain britannique en France reportée

La visite d'État du roi Charles III en France pour son premier déplacement officiel en tant que monarque, a été reportée, annonce l'Élysée, vendredi 24 mars. Il devait arriver dimanche soir à Paris puis se rendre à Bordeaux mardi. Un programme reporté à une date pour l’heure inconnue. Les conditions d’un séjour apaisé n’étaient pas réunies, a reconnu Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse après le Conseil européen à Bruxelles.

Le Royaume-Uni connaît aussi d’importants mouvements de grève depuis des mois. Des professeurs, des médecins, des cheminots, des postiers. Il y a des arrêts de travail qui perturbent parfois le quotidien mais pas de manifestations d’ampleur, pas de grève reconductible, aucune violence. Bien loin de la manière française. Francis est affligé de voir son Roi contraint d’annuler son voyage.

"C’est dommage et je me dis qu’il y a eu un peu de trop de violence dans les manifestations en France. On repousse l’âge de la retraite, ça énerverait n’importe qui mais ici c’est 66 ans alors les gars, il est temps d’entrer dans le XXI siècle."