La réforme des retraites envisage de repousser de deux ans l'âge légal de départ. A cette occasion, franceinfo se penche sur la situation de ceux qui comptent assurer leur retraite par d'autres moyens que le seul système par répartition.

Le Sénat, qui examine la réforme des retraites, a voté dimanche 5 mars en faveur d'un amendement en faveur d'une réflexion sur l'ajout d'une dose de capitalisation collective dans le système par répartition. Concrètement, ce système prévoit que salariés et employeurs puissent investir leurs cotisations dans des fonds d'investissement, des actions ou des obligations. Objectif : pouvoir, au moment de la retraite, toucher une pension liée aux performances passées de ces investissements. Cela s'ajouterait à l'actuel système par répartition, où les actifs versent des cotisations qui servent directement à financer les pensions des personnes retraitées.

Inquiets face à la perspective de la retraite, de nombreux Français pensent à des solutions complémentaires pour partir plus tôt ou compenser la baisse des revenus. Selon l'édition 2022 du baromètre "Les Français, l'épargne et la retraite" de l'association du Cercle des épargnants (document PDF), "les non-retraités déclarent de plus en plus épargner pour financer leur retraite".

Est-ce votre cas ? Avez-vous des craintes concernant votre niveau de revenus à la retraite ? Avez-vous pensé ou déjà investi dans des solutions complémentaires ? Répondez à notre appel à témoignages et décrivez-nous votre situation. Vos réponses seront consultées dans les prochains jours par nos journalistes. Elles resteront entièrement confidentielles et aucune publication vous concernant n'interviendra sans votre accord. Les témoignages ayant retenu notre attention donneront lieu à une prise de contact directe.