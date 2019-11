APPEL A TEMOIGNAGES. Comment allez-vous vous organiser pour la grève du 5 décembre ?

Les arrêts de travail pour protester contre la réforme des retraites devraient être très suivis dans les transports.

A l'approche du 5 décembre, les appels à la grève se multiplient dans les transports, à l'Education nationale, à l'hôpital... A la SNCF comme à la RATP, tous les syndicats représentatifs ont signé un appel unitaire à un mouvement illimité. Ils dénoncent le projet de réforme des retraites voulu par l'exécutif, qui doit fondre les 42 régimes existants en un unique système à points à partir de 2025.

Dans le primaire comme dans le secondaire, plusieurs syndicats enseignants se joignent à la grève. Enfin, du côté du transport routier et urbain privé, la CGT et FO se mobilisent également, appelant à une grève reconductible les routiers, ambulanciers, déménageurs et taxis.

Comment comptez-vous vous organiser ce jour-là pour vous déplacer ? Pour travailler si vous n'êtes pas gréviste ? Pour aller manifester si vous êtes gréviste ? Pour faire garder vos enfants si leur établissement est fermé ? Télétravail, vélo, covoiturage, application de partage... racontez-nous les solutions que vous envisagez. Pour que nous puissions vous interroger, n'oubliez pas de nous laisser vos coordonnées, qui resteront confidentielles. Votre témoignage peut rester anonyme si vous le souhaitez.