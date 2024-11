Abrogation de la réforme des retraites : "Nous ferons un travail d'affichage contre les députés macronistes" accusés d'obstruction parlementaire, prévient Manuel Bompard

"C'est inédit d'avoir une stratégie qui soit une stratégie d'obstruction parlementaire sur une niche parlementaire", s'est agacé mardi 26 novembre sur France Inter le député et coordinateur de La France insoumise (LFI) Manuel Bompard. Les quatre groupes du "socle commun" à l'Assemblée nationale (Renaissance, LR, Modem et Horizons) ont déposé lundi près d'un millier d'amendements sur la proposition LFI visant à abroger la retraite à 64 ans débattue jeudi dans l'hémicycle.

"J'appelle solennellement les députés macronistes à retirer leurs amendements d'obstruction parlementaire", a réagi Manuel Bompard. "Je les préviens : nous ferons un travail d'affichage dans leur circonscription pour dire quels sont les députés macronistes qui sont à l'initiative d'avoir empêché l'Assemblée nationale de voter sur ce sujet", a-t-il mis en garde. "Un travail d'information", selon lui.

Ce texte est inscrit à l'ordre du jour de la niche parlementaire du groupe Insoumis et doit être examiné à partir de 9h jusqu'à minuit au plus tard. "Monsieur Bayrou a assumé, a revendiqué à la télévision, qu'il voulait empêcher l'Assemblée nationale de voter sur une proposition de loi qui a été, à l'époque, rejetée par 90% des Français, par l'ensemble des organisations syndicales et qui n'avait pas de majorité à l'Assemblée nationale", a fustigé le député LFI des Bouches-du-Rhône. "On est en démocratie et l'Assemblée doit pouvoir voter sur ce sujet", a-t-il martelé.