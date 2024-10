Abrogation de la réforme des retraites : Jean-Philippe Tanguy affirme que le RN "soutiendra" la proposition du NFP

"Le NFP proposera l'abrogation de la réforme des retraites dans sa propre niche fin novembre et nous, on le soutiendra", a assuré jeudi 31 octobre sur franceinfo le député du Rassemblement national Jean-Philippe Tanguy. "Nous, ce qui compte c'est que les gens puissent vivre de leur travail et puissent partir au terme d'une vie de travail avant d'être abîmés par des conditions de travail qui sont de plus en plus difficiles", a-t-il ajouté.

Des amendements du groupe RN visant à rétablir son texte d'abrogation de la réforme des retraites ont été déclarés irrecevables mercredi par la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet. Les articles visant à ramener l'âge de départ à la retraite à 62 ans et la durée de cotisation à 42 annuités ne seront ainsi pas débattus ce jeudi en séance, lors de l'examen à l'Assemblée nationale de la proposition de loi du Rassemblement national visant à abroger la réforme des retraites.