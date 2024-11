Abrogation de la réforme des retraites : "Il y a une difficulté d’aller au bout du texte", regrette Manuel Bompard

Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise était l’invité du 11h/13h de franceinfo, jeudi 28 novembre. Le député évoque l’abrogation de la réforme des retraites.

Présent à l’Assemblée nationale pour discuter de l'abrogation de la réforme des retraites, Manuel Bompard regrette des manœuvres de blocage par le gouvernement. "On a passé huit amendements. Depuis ce matin, on assiste à des manœuvres grossières, à de l’obstruction, du blocage et du sabotage dans lequel se sont engagés les députés macronistes et les membres du gouvernement. Depuis ce matin, nous ne débattons que du titre, c’est-à-dire que les amendements qui sont proposés n’ont aucun impact législatif. Il y a une difficulté d’aller au bout du texte", fait-il savoir.

Corriger " une maltraitance démocratique "

Pour le coordinateur de la France Insoumise, les macronistes "veulent tout simplement empêcher l’Assemblée nationale de voter et de corriger une maltraitance démocratique qui a été le passage en force par 49.3 de cette réforme. Ils veulent empêcher la majorité des députés à l’Assemblée nationale qui sont pour l’abrogation de la réforme des retraites de pouvoir le faire ce soir."

Regardez l'intégralité de l'interview dans la vidéo ci-dessus.