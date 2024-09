Petites retraites : 600 euros de rattrapage pour certains retraités

Les petites pensions qui n’avaient pas été majorées à l’automne 2023, quand la réforme des retraites est entrée en vigueur, doivent l’être en septembre avec le rattrapage des douze mois de retard.

C’est un coup de pouce attendu avec impatience par certains retraités. D’ici quelques semaines, les plus petites pensions qui n’avaient pas encore été revalorisées vont toucher jusqu’à 100 euros de plus par mois. Un complément bienvenu pour ce retraité de 89 ans qui perçoit 1 300 euros mensuellement. "C’est toujours mieux que rien. Moi j’estime qu’ils font un effort quand même", confie-t-il. Les retraités concernés toucheront en moyenne 50 euros de plus par mois à partir d’octobre et recevront également un rattrapage.

"Ce n’est pas assez"

Car si la revalorisation est entrée en vigueur il y a un an, elle n’avait pas été versée à tous, le temps d’affiner les calculs. 12 mois de majoration seront donc payés en une fois en septembre, soit 600 euros en moyenne. Une somme encore insuffisante pour certains. "Ce n’est pas assez quand on voit le prix des fruits maintenant", se plaint une retraitée. Pour obtenir cette majoration, il faut avoir sa retraite à taux plein, touché moins de 1 300 euros par mois complémentaire comprise.