Reportage "Les jeunes donnent moins car c'est déjà difficile pour eux" : les étrennes se réduisent avec les années et l'inflation

Pour certains, c'est un incontournable à chaque début d'année. La tradition des étrennes pour les gardiens d'immeuble semble encore bien ancrée auprès de ces résidents d'immeubles chics du 15ᵉ arrondissement de Paris. "Tous les ans, je donne 50 euros, confirme une dame. Mais cette année, avec l'inflation, je vais donner 70 euros".

Pour d'autres, c'est 70 ou 80 euros par an. "La gardienne fait bien son travail et même un peu plus parce qu'elle est sympathique", explique une dame interrogée. Mais d'année en année, les étrennes sont devenues de moins en moins généreuses, surtout chez les résidents les plus jeunes. Sylvia, gardienne d'immeuble depuis 13 ans, l'observe : "Les personnes âgées donnent encore. Maintenant, il y a plus de jeunes dans l'immeuble donc ce n'est plus pareil. Mais je comprends que pour les jeunes aujourd'hui, c'est très difficile. Ils ont déjà un loyer à payer et à Paris, c'est cher".

Un revenu supplémentaire

Grâce à sa cinquantaine de résidents, Sylvia récolte tout de même entre 1 000 et 1 200 euros d'étrennes chaque année. Et c'est loin d'être négligeable pour une profession mal payée, selon Eloï Fernandez, responsable CGT des gardiens et concierges. "Un gardien d'immeuble doit gagner en moyenne entre 1 000 et 1 200 euros nets. Donc évidemment que lorsqu’on peut avoir un complément de salaire, qui parfois peut être l'équivalent d'un demi-mois ou un mois de salaire supplémentaire, c'est très important pour les gardiens".

En moyenne, les Français concernés donnent une quarantaine d'euros d'étrennes à leur gardien ou concierge en janvier.