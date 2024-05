Reportage "Enveloppes budget" : pourquoi cette méthode venue des réseaux sociaux pour gérer son argent crispe de plus en plus les professionnels

Comment apprendre à mieux gérer son budget ? Sur les réseaux sociaux, une méthode est à la mode: les enveloppes budget. Cette technique consiste à compartimenter son argent et à le ranger dans des enveloppes pour mieux contrôler ses dépenses. Sur TikTok, Instagram ou YouTube, des dizaines d'influenceurs font la promotion de cette méthode... jusqu'à faire payer leurs conseils.

Chloé Wkr est une influenceuse "budget". Il y a 2 ans, elle tombe par hasard sur une vidéo américaine qui présente la méthode des enveloppes pour optimiser son budget. Elle accroche tout de suite. Pour elle, c'est une manière d’avoir le contrôle sur ses dépenses. "Il s'agit d'allouer pour chaque catégorie de dépense une somme qu'on retire en cash à la banque. Donc on laisse tomber tout ce qui est carte et on revient à une méthode de portefeuille. Pouvoir voir le billet qui disparaît ça a un impact vraiment important et c'est ça qui aide à mieux gérer son budget", décrit-elle.

Forte de son expérience personnelle convaincante, en début d'année 2024, elle se lance donc à son compte dans la création de vidéo pour donner des astuces et raconter son quotidien. En quelques mois, elle rassemble plus de 5000 abonnés.

Sur son site internet, elle vend également des agendas budget, des e-books de conseils, mais aussi des programmes de coaching personnalisé pour un prix de 100 euros. Une pratique commerciale totalement assumée par Chloé.

"Je m'adapte à leurs demandes : les abonnés ont tous des objectifs différents. Certains ont de gros découverts, d'autres sont interdit bancaire. Il y a des situations pas toujours simples." Chloé WKR, influenceuse budget à franceinfo

S'orienter vers des professionnels

Mais comme beaucoup d'influenceuses "budget", Chloé n’a pas de formation qui garantit la qualité de son coaching et les professionnels de l’économie sociale et familiale mettent en garde contre ces nouvelles pratiques. "Ce sont des supports qui ne sont pas suffisants pour pouvoir aider les personnes qui sont en grande difficulté budgétaire", alerte notamment Pascale Mallet, présidente de l'ADAC, une association spécialisée dans la prévention du surendettement.

"Gérer son argent sous forme d'enveloppe, ça ne change pas le montant des ressources et ça ne va peut être pas changer la nature des dépenses" Pascale Mallet, présidente de l’ADAC à franceinfo

Face aux influenceuses "budget", qui ont parfois plusieurs dizaines de milliers d’abonnées, la spécialiste recommande plutôt de s'orienter vers les "points conseils budget", des lieux d'accompagnement professionnels et gratuits. On en compte près de 500 partout en France.