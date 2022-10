Vidéo Marche contre la vie chère : l'indexation des salaires sur l'inflation, "une nécessité puissante dans le pays", assure François Ruffin

Le député insoumis de la Somme n'est pas opposé à une indexation des salaires "jusqu'à un certain niveau de revenus".

François Ruffin, député insoumis de la Nupes, a déclaré dimanche 16 octobre, à l'émission Questions politiques de France Inter, franceinfo et Le Monde, que l'indexation des salaires sur l'inflation lui "paraît aujourd'hui une nécessité puissante dans le pays". Une mesure qu'il revendique réclamer "depuis plus d'un an".

En France, les salaires étaient indexés jusqu'en 1983. "Il y a 40 ans, en 1980, le salaire d'un enseignant, c'est 2,3 fois le Smic. Aujourd'hui, c'est 1,2 fois le Smic. En 2000, le salaire d'un ouvrier qualifié du bâtiment, c'est 36% au-dessus du Smic. Aujourd'hui, c'est 16%", dénonce le député insoumis de la Somme.

François Rufin rejette l'argument d'un risque d'une spirale inflationniste en cas d'une hausse générale des salaires. En revanche, il n'est pas opposé à ce que l'"indexation des salaires sur l'inflation se fasse jusqu'à hauteur de 2 000 euros, 2 500 euros jusqu'au niveau du salaire médian ou du salaire moyen". "Je suis favorable à ce qu'on indexe, peut-être jusqu'à un certain niveau de revenus, mais ça me paraît aujourd'hui une nécessité puissante dans le pays".

"Remettre de l'ardeur dans les cœurs"

François Ruffin espère que la marche "contre la vie chère et l'inaction climatique" organisée à Paris à l'appel de La France Insoumise va "remettre de l'ardeur dans les cœurs" des militants. 30 000 manifestants sont attendus dans la capitale. "C'est presque une remise en marche, si ce terme ne nous est interdit aujourd'hui, note François Ruffin sarcastique. C'est une remise en route. On peut avoir des gens, y compris les militants, qui peuvent être découragés, frappés de résignation. Il s'agit de remettre de l'ardeur dans les cœurs", a-t-il déclaré.

François Ruffin sera également présent à la manifestation de mardi prochain organisée par la CGT, FO, Solidaires et FSU qui appellent à une journée de grève interprofessionnelle. "Il y aura une deuxième marche à monter pour simplement qu'il y ait en effet un rapport de force qui se construise et qu'on n'ait pas une politique qui vienne tout faire pour les riches et rien pour le monde du travail", a-t-il expliqué.