Royaume-Uni : l’inflation galopante bouscule les entreprises

La flambée des prix met à mal le Royaume-Uni avec une inflation qui avoisine les 10%. Un sujet au cœur des préoccupations des Britanniques et des entreprises, fortement impactées avec des coûts plus élevés ainsi que des demandes de revalorisation salariale.

Sur le marché de gros de Birmingham, deuxième ville d'Angleterre, qui approvisionne les entreprises, les prix se sont envolés depuis quelques mois. La faute à une inflation qui frôle la barre des 10% outre-Manche. Symbole de cet emballement, les crevettes ont vu leur coût bondir de 25%. Transports, emballages, conditions d'élevage, tout est plus cher et cela se ressent sur la facture. Et répercuter cette hausse des prix sur les clients s'avère être un grand dilemme dans un Royaume-Uni où les foyers subissent également de plein fouet cette crise.

La précarité énergétique, grande menace de l’automne

Autre problématique : les postes à bas-salaires qui n'attirent plus grand monde car ne sont plus suffisants pour vivre. Dans le public, les policiers, soignants et professeurs ont été augmentés mais pas autant que la hausse des prix et certains prévoient de faire grève. À l'automne, un foyer britannique sur trois pourrait connaître la précarité énergétique du fait de cette inflation.