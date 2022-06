Pouvoir d’achat : de plus en plus de Français se tournent vers les applications pour économiser

Alors que le pouvoir d’achat est au cœur des préoccupations des Français, ils sont de plus en plus à se tourner vers les applications anti-gaspi et de comparateurs de prix.

Un poste de dépense inquiète particulièrement les Français. C'est celui des produits alimentaires dont les prix augmentent. Alors pour vous aider, il existe maintenant des applications pour dépenser moins et profiter des bons plans. Le nombre d'utilisateurs a explosé ces derniers temps. "De plus en plus de gens récupèrent ce qu’il reste sur le petit déjeuner", explique un responsable d’un hôtel qui voit défiler les Français venus récupérer des viennoiseries grâce aux applications Too good to go et Phenix. Elles permettent d’acheter à moindre coût les invendus.

Une dizaine d’applications

À l'origine, ces applications permettaient de ne pas jeter. Mais désormais, de nombreux Français y voient un autre intérêt. "C’est aussi pour des raisons économiques, car on peut avoir un sac de courses assez conséquent quand même", explique une jeune Toulousaine. Une dizaine d’applications de ce type existe aujourd’hui, mais plusieurs grandes enseignes ont annoncé la création de leur propre plateforme dans les mois à venir.