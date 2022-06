Pouvoir d'achat : le pack d'eau de Cristalline va augmenter pour la première fois depuis 20 ans

A. Girault-Carlier, C. Rougerie L. Trihan Coignard, E. Martin, A. Canestraro

La marque d'eau en bouteille Cristaline, qui écoule plus de 233 millions de packs en France, a annoncé une hausse du prix de son pack de six bouteilles, le produit le plus vendu en France. La marque n'avait pas augmenté ses prix depuis près de 20 ans.