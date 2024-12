Pouvoir d'achat : l'inquiétude des Français après la chute du gouvernement Barnier

La démission du gouvernement de Michel Barnier après la motion de censure adoptée à l'Assemblée nationale, mercredi 4 décembre, va avoir des conséquences directes sur le pouvoir d'achat des Français.

Faire ses courses ou des achats plus importants. Les Français vont-ils repousser certaines dépenses en raison de l'instabilité gouvernementale ? Certains estiment qu'ils vont devoir faire des efforts dans les prochains mois. Les chefs d'entreprises voient leurs charges augmenter avec des factures d'électricité ou de transport qui grimpent. Alors certains sont obligés d'augmenter le prix des produits vendus, mais craignent de voir sa clientèle partir. "Les gens regardent beaucoup les prix et c'est normal. Mais on a peur qu'ils aillent au supermarché et que les grands s'enrichissent", explique un primeur.

Des Français inquiets

Difficile d'anticiper. Alors les Français qui ne savent pas comment leur pouvoir d'achat va évoluer dans les prochains mois pourraient choisir d'épargner. Près d'un tiers des Français assurent déjà retarder leurs dépenses afin de mieux comprendre l'impact de futures mesures sur leur pouvoir d'achat.

