Pouvoir d'achat : faire des économies en se tournant vers l'anti-gaspi

S. Feydel, G. de Florival, J. Weyl, F. Simoes, E. Piquereau, C. Apiou

Des tomates biscornues vendues à 2,95 euros le kilo ou encore des asperges à 3,95 euros le kilo. Dans le magasin "NOUS, anti gaspi", les clients trouvent les produits que producteurs et industriels n'ont pas pu vendre dans les circuits traditionnels, comme des légumes considérés comme moches, invendables en grande surface. "Les prix sont très raisonnables et c'est de qualité", assure une cliente. On y trouve aussi des produits sont la date de péremption est proche. Dans ce magasin d'un nouveau genre, le principe c'est de ne rien jeter. En trois ans, cette chaîne anti-gaspi a déjà ouvert 24 magasins en France.



Des nouveaux modes de consommation

Avec la flambée des prix, de nouveaux modes de consommation se développent. Des applications permettent de trouver des commerçants qui proposent leurs propres invendus, comme des paniers de légumes bio pour 4 euros. "Ça me permet de faire des économies et surtout d'accéder à des produits que j'aurais pas pu m'acheter en temps normal avec mon budget", explique Carla Bolognini, étudiante. Lutter contre le gaspillage devient un autre moyen de préserver son pouvoir d'achat.