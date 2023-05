Pouvoir d'achat : des retraités français s'expatrient au Maroc

S'installer à l'étranger pour profiter de sa retraite et surtout gagner en pouvoir d'achat, c'est ce que font de plus en plus de Français. Plus d’un million ont ainsi franchi le pas, notamment au Maroc qui est devenu le nouvel eldorado des retraités français.

Des retraités français ont décidé de faire du Maroc leur résidence à plein temps. "Ici, à El-Jadida, c'est le plaisir de vivre. Vous avez plein de trucs ici, vous avez la plage, vous avez la pêche", se réjouit Paul Brot, retraité français. À 2 500 kilomètres de l'Hexagone, la ville côtière et sa cité fortifiée ont des arguments convaincants. Le couple de retraités s'improvise guide pour des amis venus leur rendre visite quelques jours. Ils sont presque tentés, eux aussi, de venir y poser leurs valises.

Un kilo de tomates à 50 centimes L'attractivité économique du Maroc est un atout de taille pour les expatriés. Germain Ménard et sa femme l'ont compris dès leur arrivée. Sur les étals, des produits frais sont présents en abondance à prix cassés. "Un kilo de tomates ici c'est 50 centimes, en France c'est 4-5 euros", détaille Germain. La nouvelle clientèle ravit les locaux. La différence du pouvoir d'achat est encore plus flagrante dans le secteur de l'immobilier.