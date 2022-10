Marche "contre la vie chère et l'inaction climatique" : 30 000 manifestants attendus à Paris, environ 2 000 policiers et gendarmes mobilisés

Les autorités redoutent la présence de 400 à 500 extrémistes dimanche lors de la marche "contre la vie chère et l'inaction climatique".

30 000 manifestants "contre la vie chère et l'inaction climatique" sont attendus dimanche après-midi, à Paris, a appris franceinfo vendredi 14 octobre auprès d'une source au ministère de l'Intérieur.

Selon une source policière, 400 à 500 "ultras" seront présents dans le cortège. Parmi eux, une note du Renseignement territorial que franceinfo a pu consulter, précise qu'il y aura des militants de l’ultragauche.

Environ 2 000 policiers et gendarmes (dont 18 unités de forces mobiles) sont mobilisés pour l'occasion, selon les informations de franceinfo.

La "Marche contre la vie chère et l'inaction climatique" a lieu dimanche 16 octobre à Paris, à partir de 14 heures, à l'appel notamment de LFI, du PS et d'EELV. Plusieurs organisations syndicales dont la CGT, appellent elles, à une journée de grève et de manifestations interprofessionnelles mardi 18 octobre pour une revalorisation des salaires.