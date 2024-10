Made in France : les entreprises du secteur baissent leur prix

Le Salon du Made in France se tient en ce moment à Paris. Face à la baisse du pouvoir d’achat des consommateurs, les défis à relever sont nombreux pour les entreprises spécialisées dans le made in France.

Plus écologique et de bonne qualité, le Made in France est un pilier de l'économie française. Les Français y sont attachés, mais en raison de l'inflation, 67 % des consommateurs délaissent le “100 % français” pour ses prix trop élevés comparés aux produits importés d’Asie. Pour faire face, certaines entreprises spécialisées dans le made in France décident de baisser les prix sans toucher à la qualité. Par exemple, le Slip Français, marque de sous-vêtements fabriqués dans l’Hexagone, a lancé des produits moins chers.

Vendre plus pour être plus rentable

À Autun, en Saône-et-Loire, une entreprise de meubles a pris un pari sur l’avenir. Sa signature, une chaise métallique iconique, est désormais construite en deux modèles. La différence se trouve dans les finitions et le prix : 180 euros pour la nouvelle chaise contre 300 euros pour l'originale.

