Logement : comment réaliser des économies sur les coûts de construction ?

Hausse des taux d'intérêt immobiliers, lenteurs administratives et augmentation des prix des matières premières : le secteur du logement neuf s'enfonce dans une crise préoccupante. Fin mars, les mises en chantier ont reculé de 8,3% en un an. Les promoteurs tentent de trouver des solutions pour diminuer le coût de la construction.

Ils s'appellent Maison Phoenix ou encore Carré neuf. Depuis quelques mois, les faillites et liquidations se multiplient chez les promoteurs immobiliers. La raison : les coûts de construction qui ont explosé, notamment à cause de l'inflation sur les matières premières. C'est aussi le cas sur un chantier de région parisienne. "Le plâtre par exemple, a fortement augmenté, le béton, les fenêtres, et notamment les vitrages, et même les aciers qui sont dans le béton. Ça a pris de l'ordre de 10 à 30%", explique Benoît Mainguy, directeur de la construction chez Nexity.

Les balcons et les murs ont été préfabriqués en atelier

Alors pour économiser, ce grand groupe a fait le choix d'acheter ses matériaux en grande quantité, pour ensuite les utiliser sur l'ensemble de ses chantiers. Autre solution : la préfabrication. Sur un bâtiment, les balcons et les murs ont été préfabriqués en atelier, puis assemblés comme un jeu de construction. "Ils sont faits en usine par des charpentiers, qui coupent le bois, l'assemblent, mettent les isolants", détaille Benoît Mainguy. À la clé, une économie de 15% de coûts de construction. Un gain d'argent et de temps. Emmanuel Macron a annoncé, mercredi, vouloir simplifier les démarches pour réduire les délais de construction des logements.