Le coût du logement pour un étudiant a augmenté "de 8 à 10%" en 2023 par rapport à l'année dernière, selon la Fage

L'association étudiante estime que la moitié des dépenses d'un étudiant est dédiée au logement.

Félix Sosso, porte-parole de la Fage, la fédération des Associations Générales Étudiantes, a indiqué ce jeudi 27 juillet sur franceinfo que le coût du logement pour un étudiant qui désire faire des études supérieures a augmenté en moyenne "de 8 à 10%" en 2023 par rapport à l'année dernière.

>> "C'est moralement épuisant" : la recherche d'un logement étudiant est "de pire en pire" face à un marché de l'immobilier figé

De plus en plus d'étudiants ne trouvent pas de solution pour se loger dans les villes estudiantines. "Il y a une tension locative qui est de plus en plus forte, notamment dans les grandes villes où c'est totalement exacerbé. Les étudiants vont aller de plus en plus dans les périphéries des villes, loin de leur lieu d'études ou alors trouvent même rien du tout", a-t-il expliqué.

En 2017, Emmanuel Macron avait pris l'engagement de créer plus de 80 000 logements pour les étudiants et les jeunes actifs. "Il y en a à peu près 40 000 qui ont été livrés", indique Félix Sosso.

C'est 5,8% d'étudiants qui sont logés en résidence Crous. C'est extrêmement faible. Le taux d'étudiants en résidence a baissé ces 20 dernières années. On était proche des 10%, il y a une dizaine d'années Félix Sosso, porte-parole de la Fage franceinfo

50% des revenus des étudiants partent dans le logement, selon la Fage. "On a des étudiants issus de classes moyennes ou de classes populaires, qui ont accès aux études supérieures", mais qui renoncent "aux études supérieures" en raison du prix du logement.

La situation est encore pire pour les étudiants étrangers. Certains "se retrouvent sans solution de logement à la rentrée et parfois sont obligés de dormir dehors", a-t-il alerté. "On a des solutions de logement d'urgence qui sont trouvées avec nos fédérations. On invite les étudiants à se rapprocher des fédérations d'associations étudiantes ou de la Fage. On a ces situations dramatiques qui se déroulent tous les ans en début d'année", a-t-il expliqué.