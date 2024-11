Le prix du café à son plus haut depuis 1977

En rayon comme en terrasse, le prix du café augmente, poussant certains adeptes à changer leurs habitudes de consommation.

Partout, le prix du café augmente. C'est le cas des dosettes, mais aussi des paquets en grains ou moulus. "En capsule, il y a presque cinquante centimes de plus par boîte", pointe une cliente. Au Familial, un bar de quartier où les clients peuvent déguster l'un des expressos les moins chers de Bordeaux (Gironde), la hausse du café a été remarquée. Avec 10 centimes supplémentaires, le café est passé à 1,60 euro.

Le café en terrasse va-t-il devenir un luxe ?

"Cela devient assez compliqué d'avoir un café en dessous de 2 euros", pointe un consommateur. "C'est un luxe que de pouvoir se dire 'Je vais me prendre un café et bouquiner'", poursuit-il. Plus les cours du café atteignent un niveau record, plus le petit expresso risque d'augmenter. Dix centimes supplémentaires sont prévus en janvier 2025 : "On va être obligés de répercuter la hausse du prix du café, on essaye de la modérer mais au bout d'un moment, forcément, on réajuste", explique Mikaël Moyet, barman du Familial.

