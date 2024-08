La rentrée scolaire pour un élève de sixième coûte en moyenne 223 euros, en baisse de 1,27% sur un an, selon Familles de France

Le coût de la rentrée scolaire pour un élève qui rentre en classe de sixième en septembre s'élève cette année à 223,46 euros, selon une étude de l'association Familles de France publiée mardi 12 août, et communiquée à France Bleu.

à lire aussi Jeux paralympiques de Paris 2024 : certains établissements scolaires d'Ile-de-France concernés par des aménagements ponctuels à la rentrée

Cela représente une baisse de 2,87 euros, soit 1,27% par rapport à 2023. L'an dernier, le coût moyen était en effet de 226,33 euros. Pour Familles de France, cette baisse n'est pas surprenante "compte tenu du ralentissement de l'inflation depuis le début de l'année". "Bien que minime, nul doute que cette baisse sera positivement accueillie par les familles dont les finances ont souffert suite aux deux dernières années qui ont été rythmées par une inflation grandissante". En effet, si l'on regarde au plus long terme, le coût de la rentrée d'un élève de sixième reste plus élevé que les années précédentes : 208,12 euros en 2022 et 199,64 euros en 2021.

"Se limiter au strict nécessaire"

La moitié de la facture est occupée par les fournitures non-papetières (112,02 euros, soit 3,77% de plus que l'an dernier), viennent ensuite les fournitures de papeterie (45,25 euros, en baisse de 12,63% sur un an) et les articles de sport (66,20 euros, ce qui reste relativement stable).

Familles de France note par ailleurs une différence de prix selon le circuit de distribution. Le coût de la rentrée scolaire pour un élève de sixième est plus élevé dans les magasins spécialisés (255,15 euros en moyenne, soit 0,47% de hausse sur un an) que dans les supermarchés (216,82 euros, soit une baisse de 1,64%) et les hypermarchés (209,37 euros, soit 2,38% de plus qu'en 2023). La Fédération s'est par ailleurs intéressée aux enseignes de e-commerce, mettant ces résultats à part. "Le coût de la rentrée scolaire exclusivement sur Internet s'élève à 250,76 euros, soit une belle augmentation de 21,84% entre 2022 et 2024", regrette-t-elle.

Selon Familles de France, "les parents d’élèves ont davantage eu tendance à rechercher le meilleur prix, quitte à adopter de nouvelles habitudes" comme "acheter les fournitures dans des magasins différents en fonction des prix que chacun propose, se rendre dans des enseignes de discount, anticiper leurs achats, profiter des périodes de promotions et des offres de reprise". La Fédération estime que les familles essaient aussi d'éviter "tant que possible le gaspillage", et préfèrent ainsi "se limiter au strict nécessaire" plutôt qu'acheter par lots. Elles sont également davantage "dans une logique d’étaler leurs dépenses au cours de l’année", plutôt "que de tout acheter en grande quantité, créant alors un trou dans leur budget estival".

Méthodologie :

Pour réaliser cette étude annuelle, la Fédération nationale Familles de France a analysé 47 produits scolaires vendus dans des hypermarchés, des supermarchés et des magasins spécialisés. Parmi ces produits, 11 sont des fournitures papetières (comme des cahiers et de ramettes de papier), 33 des produits autres que la papeterie (classeur, tubes de colle ou stylo) et 3 sont des fournitures de sport. Les enquêteurs ont noté "le prix de la référence offrant le meilleur rapport qualité prix pour une utilisation d'au moins un an". "Le prix moyen des articles est ensuite calculé pour chaque catégorie de magasin", ce qui permet de prendre en compte l'évolution des prix à la consommation.