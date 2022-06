Inflation : le chèque alimentaire sera distribué à neuf millions de Français modestes

En plus de la loi pouvoir d'achat, le gouvernement souhaite accorder un chèque alimentaire, d'au moins 100 euros, aux ménages les plus modestes. En direct de Matignon, lundi 27 juin, le journaliste Julien Nény fait le point sur le dispositif.

Un chèque alimentaire sera distribué aux ménages les plus modestes : ceux qui touchent le RSA, le minimum vieillesse, l'allocation adultes handicapés ou les APL. "En tout, ce sont plus de neuf millions de foyers qui sont concernés par ce nouveau chèque alimentaire. Neuf millions, c'est deux fois plus que le précédent dispositif mis en place par le gouvernement pendant la crise sanitaire", détaille le journaliste Julien Nény, en direct de l'Hôtel de Matignon (Paris), lundi 27 juin.

Une mesure chiffrée à un milliard d'euros

"Chaque Français concerné touchera 100 euros, mais aussi 50 euros en plus pour chaque enfant à charge. Il n'y aura aucune démarche administrative supplémentaire à entreprendre, puisque ce sera versé directement sur le compte en banque", ajoute-t-il. Le gouvernement aimerait le mettre en place dès le mois de septembre. Cette mesure devrait coûter un milliard d'euros et s'ajoutera à la loi pouvoir d'achat, qui sera débattue à l'Assemblée nationale au mois de juillet.