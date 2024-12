Bonus réparation : un an après son lancement, le coup de pouce a trouvé son public

Un an après sa mise en place, quel est le bilan du bonus réparation, qui permet de repriser des vêtements et faire réparer des chaussures plus facilement ? France Télévisions fait le point.

Repriser un jean troué, ou changer la semelle d'une chaussure usée... Pour réparer plutôt que jeter, de plus en plus de Français profitent du bonus réparation. "Cela peut m'inciter à faire réparer mes chaussures", explique une riveraine. "Plus on peut réutiliser des objets, en l'occurrence des chaussures, mieux c'est", pointe un homme.

Huit fois sur dix, ce bonus est utilisé pour réparer des chaussures. Une aubaine pour un cordonnier parisien labellisé. "Ça déclenche certaines réparations qui n'étaient pas prévues au départ", constate Franck Bourgogne, l'artisan cordonnier.

Un bonus avantageux

Depuis son lancement il y a un an, le bonus textile et chaussures a permis 826 000 réparations, pour une aide moyenne de 8 euros. Le montant varie entre 6 et 25 euros selon la restauration demandée. Mais le bonus peut rapidement grimper, car le coup de pouce est cumulable. Le nombre de magasins labellisés reste toutefois insuffisant.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.