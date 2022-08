Alimentation : l'inflation atteint 6,6%, quels sont les produits qui augmentent le plus ?

Depuis un an, les prix explosent : + 6,6%. "Depuis août dernier, la hausse s’accélère (…) et surtout en 2021, les prix alimentaires étaient en déflation depuis plusieurs années. C’est l’inverse de l’augmentation des prix que l’on connaît aujourd’hui avec l’inflation", introduit la journaliste Anne-Claire Le Sann, présente, jeudi 25 août, sur le plateau du 12/13. Certains produits ont plus augmenté que d’autres, comme les viandes et volailles surgelées, avec une hausse de 24,5% en raison du doublement du prix des céréales et de la grippe aviaire.



De nouvelles hausses à venir

Les pâtes ont également augmenté de 18,3%. En cause "la pénurie de blé en raison de la guerre en Ukraine, et la spéculation", précise la journaliste. Les prix des essuie-tout ont par ailleurs grimpé 16,1%, et l'huile de 15,6%, "en raison de la hausse des cours". Il s'y ajoute le coût de l’énergie, des transports et de l’emballage. Les hausses de prix sont encore à venir. Si "des négociations de prix entre la grande distribution, les industriels et producteurs sont en cours" pour "réajuster les prix", il s'agit selon la journaliste d'un "bras de fer". "La grande distribution essaie de faire absorber l’inflation par les producteurs pour éviter de répercuter les prix sur le ticket de caisse", conclut Anne-Claire Le Sann.