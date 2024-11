"Pour le dixième du prix, on a le dixième du produit" : à une semaine du Black Friday, une campagne de sensibilisation aux contrefaçons

À une semaine du Black Friday, la campagne de sensibilisation a lieu sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherche pour alerter sur les dangers de la contrefaçon. L'Unifab (Union des fabricants) veut ainsi toucher les consommateurs qui seraient tentés, les plus jeunes en particulier. En 2023, rien qu'en France, plus de 20 millions de produits contrefaits ont été saisis.

Késia jure qu'elle résiste, mais avec un petit budget pour se faire plaisir, cette jeune Nantaise comprend les clients qui s'offrent une imitation, et ce n'est pas ce qui manque sur les plateformes comme Shein ou Temu. "Je me méfie, mais c'est vrai que c'est attrayant quand on voit des marques de luxe sur des sites chinois. On se dit qu'on peut avoir l'occasion d'acheter quelque chose qu'on ne pourrait pas forcément avoir dans la vie quotidienne. Un sac Louis Vuitton, ce n'est pas forcément possible. Quand on voit -70%, ça donne envie d'acheter, parce qu'on se dit que c'est une occasion."

Gare aux "dupes"

Cosmétiques, maroquinerie, produits alimentaires, high-tech et même jouets... Les contrefaçons se multiplient à l'approche des fêtes de fin d'année, et sont même désormais recommandées par des influenceurs qui ne cachent pas faire la promotion de faux produits. "La copie affichée à travers par exemple le phénomène des dupes ou des clones est de plus en plus importante, explique Delphine Sarfati-Sobreira, directrice générale de l'Unifab, qui regroupe 200 grands noms de fabricants. Le consommateur pense faire une bonne affaire, mais les matériaux ne sont pas les mêmes, les normes européennes ne sont pas respectées. Je dis toujours que pour le dixième du prix, on a le dixième du produit."

Autant de ventes perdues pour les marques, dont les pertes sont estimées à près de sept milliards d'euros chaque année.