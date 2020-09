VIDEO. Prime Renov : "Tous les Français, à partir de l'année prochaine, seront éligibles" assure Emmanuelle Wargon

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du Logement, a affirmé samedi 5 septembre sur franceinfo que "tous les Français, à partir de l'année prochaine, seront éligibles" à la Prime Renov pour la rénovation thermique des bâtiments. Près de sept milliards d'euros, dans le cadre du plan de relance du gouvernement, seront consacrés à la transformation écologique des habitations.

Cela dépend des revenus. On aide tous les Français, mais on aide plus ceux qui ont moins. Emmanuelle Wargon, ministre déléguée au Logement à franceinfo

"C'est normal que ceux qui ont les moyens soient un petit peu aidés et que ceux qui ont moins de moyens, ceux qui ont des revenus modestes soient beaucoup plus aidés", a-t-elle justifié.

L'aide pourra aller de 2 000 à 20 000 euros

Le niveau du montant de l'aide dépendra aussi du type de travaux qui seront réalisés : "On aide ce qu'on appelle des travaux simples, changer une chaudière, isoler ses combles, isoler ses murs, mais on aide aussi ce qui s'appelle la rénovation globale. On fait tout d'un coup pour améliorer vraiment son logement. Et dans ce cas-là, l'aide est plus importante", a-t-elle détaillé.

Le barème sera connu "au plus tard fin septembre", mais le gouvernement va rendre éligibles les travaux engagés dès cet automne : "Vous pouvez commencer à faire des devis, engager les travaux à l'automne. On pourra demander la prime en ligne à compter du 1er janvier 2021 et ces travaux seront pris en compte", assure la ministre.