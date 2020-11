Plan de relance : le projet de budget 2021 adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Sur fond de confinement et d'incertitudes économiques en raison de l'épidémie de Covid-19, l'Assemblée nationale a largement adopté, mardi 17 novembre, le projet de budget pour 2021 et son plan de relance de 100 milliards d'euros. Le texte a été soutenu par 355 voix contre 202 en première lecture. Il sera ensuite examiné par le Sénat, à partir de jeudi, et jusqu'au 8 décembre. L'adoption définitive par le Parlement est prévue avant fin décembre.

La crise sanitaire a parasité ce marathon budgétaire. Le gouvernement a d'ailleurs révisé à la baisse sa prévision de croissance pour 2021. En raison du "maintien de règles sanitaires dans les mois qui viennent", le rebond du PIB attendu est finalement de 6%, contre 8% prévus auparavant, a indiqué, mardi, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire. L"opposition a de son côté dénoncé un budget "mort-né", fondé sur des hypothèses économiques "plus tenables".