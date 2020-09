Plan de relance : Bruno Le Maire veut soutenir les entreprises

Le plan de relance imaginé par le gouvernement a été annoncé jeudi 3 septembre. Le Ministre de l’Économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire, explique que cela doit aider les entreprises françaises à redevenir compétitives. "C’est les entreprises qui ont le plus souffert de la crise. C’est les restaurants qui ont fermé, c’est les PME qui ont souffert. C’est les indépendants qui n’avaient plus de revenus à la fin du mois donc nous les soutenons massivement", déclare-t-il.

Des secteurs qui vont devoir se réinventer

Le plan de relance doit également permettre une transition écologique dans le pays. Certains secteurs comme l’aéronautique, l’automobile ou même la métallurgie vont devoir adapter leur mode de fonctionnement. "C’est les trois secteurs qui sont les plus menacés mais ils ont un avenir différent. Qu’est-ce qu’on souhaite ? Par exemple, avoir un Airbus qui soit le premier à fonctionner à l’hydrogène. C’est pour ça qu’on met 7 milliards d’euros sur l’hydrogène", souligne Bruno Le Maire.